Program "Sprawa dla reportera", który prowadzi Elżbieta Jaworowicz ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Niektórzy uważają, że to "format podobny do dinozaura", inni chętnie oglądają poruszane w nim sprawy.

Program "Sprawa dla reportera" niezmiennie od lat 80. a więc momentu, gdy powstał, prowadzi właśnie Elżbieta Jaworowicz. Prezenterka od lat uznawana jest za ikonę TVP. Charakterystycznym elementem, z którego słynie, są nie tylko jej rozmowy z gośćmi, ale także poza, jaką przybiera podczas programu.

Tajemnica "nóg na Jaworowicz". Jak to robi legenda TVP?

Do języka potocznego weszło wiele lat temu powiedzenie "nogi na Jaworowicz". Prezenterka, gdy prowadzi "Sprawę dla reportera" siedzi na krześle, trzymając skierowane do boku założone jedna na drugą nogi. By mogła wytrzymać w tej pozycji całe nagranie, krzesło, na którym siedzi pozbawione jest…oparcia.

Elżbieta Jaworowicz studiowała filologię hebrajską. Ukończyła także zaoczne Wyższe Studium Zawodowe Realizacji Telewizyjnych Programów Dziennikarskich. Pracę w telewizji zaczęła już w trakcie studiów. Wzięła udział w specjalnym konkursie zorganizowanym przez Telewizyjny Ekran Młodych i wygrała go. Na początku swojej telewizyjnej drogi przez chwilę prowadziła kącik mody. W 1983 roku na antenie TVP1 zadebiutowała "Sprawa dla reportera", której prowadzącą jest do dziś.

Elżbieta Jaworowicz trzy razy wyszła za mąż

O życiu prywatnym Elżbiety Jaworowicz wiadomo niewiele. Prezenterka bardzo chroni swojej prywatności. Wiadomo, że trzy razy wychodziła za mąż. Pierwszym jej mężem był "tajemniczy" przedsiębiorca a kolejnym Lech Jaworowicz, który był rajdowcem.

Postawiłam na związek, który kompletnie nie był dla mnie. Dzieliło nas wszystko - upodobania, system wartości, styl życia. Ja studiowałam trzeci fakultet, on wolał zupełnie inne "rozrywki". Byliśmy za młodzi, za głupi. Dzisiaj mamy poprawne stosunki. Pocieszam się, że każde cierpienie ma swój sens. Po coś to było - mówiła w rozmowie z VIVĄ!.

Trzeci mąż Elżbiety Jaworowicz. Kim jest Eugeniusz Mleczak?

Po rozwodzie z Jaworowiczem prezenterka zachowała nazwisko byłego męża. Obecnie związana jest z Eugeniuszem Mleczakiem. Obydwoje poznali się na imprezie podczas której wręczano nagrody Benemerenti Ordynariatu Polowego. Swój związek zalegalizowali dopiero po 15 latach wspólnego życia. Ich ślub odbył się w 2010 roku. Elżbieta Jaworowicz o swoim trzecim mężu wypowiada się w samych superlatywach.

Mam bliską osobę, którą kocham, która jest przyjacielem. Jest cudowny. Mocny i wrażliwy - wyznała w wywiadzie. Jak stwierdziła to pierwszy mężczyzna, z którym może porozmawiać o wszystkim. O poezji, sztuce. Zna na pamięć fragmenty "Mistrza i Małgorzaty" Bułhakowa. Zna się na budowie domu i samolotu. Jest lotnikiem - zachwycała się prezenterka "Sprawy dla reportera".

Eugeniusz Mleczak to pułkownik, który pełnił funkcję rzecznika MON oraz Dyrektora Biura Prasowego i Informacji. W 2003 r. przestał pracować w ministerstwie, co było szeroko komentowane w prasie. Tygodnik "Wprost" donosił, że podał się do dymisji po "komunikacie na temat znalezionych przez polskich żołnierzy w Iraku czterech francusko-niemieckich rakiet przeciwlotniczych Roland".

Gdy Mleczak odszedł z MON, został zatrudniony w Kancelarii Prezydenta, gdzie odpowiadał za działalność organizacji społeczno-obronnych, takich jak Liga Obrony Kraju czy aerokluby.

Elżbieta Jaworowicz o macierzyństwie. Czy żałuje, że nie ma dzieci?

Elżbieta Jaworowicz z żadnym z mężów nie ma dzieci. Wyznała po latach, że żałowała tej decyzji. Myślę, że moje życie lepiej by wyglądało. Szczęściem jest posiadanie rodziny, która daje wsparcie. Ale mój partner mówi mi: "Dobrze, że w ogóle spotkaliśmy się, bo przecież mogliśmy się nie spotkać - stwierdziła.

Jest legendą TVP. Jaka prywatnie jest Elżbieta Jaworowicz?

Jestem osobą smutnawą, a on te wszystkie moje smutki potrafi mi przetłumaczyć. Z drugiej strony uważa, że jako spełniona żona spoczęłabym na laurach i "redagowała cudze programy - wyznała. Elżbieta Jaworowicz mówi o sobie, że jest "strasznie nieciekawa". Nazywa siebie "kobietą domową", która uwielbia gotować.

Moją pasją są książki. Odkryłam dobrodziejstwo audiobooków, sprawdzają się w moich służbowych podróżach - przyznała w rozmowie z "Tele Tygodniem". Elżbieta Jaworowicz jako "kobieta domowa" ma swój ulubiony bazarek w Warszawie. Znajduje się on na warszawskim Żoliborzu, niedaleko Hali Marymonckiej. Sprzedawcy cenią ją, bo przed laty uratowała to miejsce przed likwidacją. Elżbieta Jaworowicz w marcu 2025 roku skończyła 79 lat.