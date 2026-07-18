Ukochana pisarka Polek zachorowała na raka. Przed operacją zdobyła się na nietypowy gest

Pod koniec 2022 roku lekarze Katarzyna Grochola dowiedziała się, że ma nowotwór prawego płuca. Przeszła operację, w trakcie której specjaliści zauważyli dodatkową zmianę w tym samym organie. Należało ją usunąć, więc zaplanowano kolejny zabieg.

Katarzyna Grochola o drugim nowotworze w swoim życiu

Dwa lata temu w programie "W moim stylu" prowadzonym przez Magdę Mołek, pisarka zdradziła, że podczas przygotowań do operacji starała się zachować spokój. Zadbała jednak o uregulowanie formalności związanych z testamentem. "To był drugi nowotwór w moim życiu, dosyć poważny, bo płuc, ale wtedy sobie pomyślałam: «Matko Święta, a co mi to da, że będę się denerwować? Muszę porozmawiać z córką, przepisać pewne rzeczy, które mam, tak żeby były zabezpieczone i uregulować pewne sprawy i zostawić to, bo to już naprawdę nie ode mnie zależy«. Jedyna rzecz tylko ode mnie zależała" - powiedziała Katarzyna Grochola.

Oryginalny gest Katarzyny Grocholi wobec lekarzy

Katarzyna Grochola opowiedziała także o tym, że gdy była już w szpitalu, zdecydowała się na nietypowy gest wdzięczności dla lekarzy. Przykleiła sobie na ciele plaster z podziękowaniem. "Jak byłam przyszykowana do operacji - odparzona, ubrana w te świństewka, w które się ubiera człowiek i się myje jakimiś spirytusami - to sobie na boku nakleiłam taki długi plaster z napisem «dziękuję» - pomyślałam sobie, że lekarzom będzie przyjemnie - jak już mnie uśpią i zobaczą. To ode mnie zależało" - zdradziła w rozmowie z Magdą Mołek. "Obudzę się czy się nie obudzę - to nie ode mnie zależy. Czy będę żyć potem - nie ode mnie zależy, ale to, żeby się uporządkować przed tym - ode mnie zależy. Mam głębokie przekonanie, że to, co dzisiaj wydaje nam się końcem świata, to jest zrobienie miejsca na coś lepszego" - podsumowała Katarzyna Grochola.

Najnowsza książka Katarzyny Grocholi

Najnowszą książką Katarzyny Grocholi jest powieść "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", która miała swoją premierę 25 marca 2026 roku. To długo oczekiwany przez fanów jej pisarskiego talentu powrót do bohaterów kultowego „Nigdy w życiu!”.