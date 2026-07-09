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Żony wójta nie zabraknie w serialu "Ranczo". Tak będzie wyglądać [FOTO]

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 16:51
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Arlak
Żony wójta nie zabraknie w serialu "Ranczo". Tak będzie wyglądać [FOTO]/AKPA
Serial "Ranczo" po 10 latach powraca. Prace na planie tego uwielbianego przez Polaków serialu ruszyły kilka tygodni temu. Niedawno Katarzyna Żak uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała jak wygląda serialowy Marianek a Bartłomiej Kasprzykowski zdradził, czy w nowym sezonie pojawi się Michałowa. A jak będzie wyglądać żona wójta, którą gra Violetta Arlak? Kasprzykowski znowu uchylił rąbka tajemnicy.

Ostatni odcinek serialu "Ranczo" widzowie mogli zobaczyć ponad 10 lat temu. Mimo, że produkcja zniknęła z wizji, do dziś cieszy się ogromnym uznaniem widzów. Fani nie tylko wspominają "Ranczo" z nostalgią, ale chętnie oglądają powtórki serialu i odwiedzają Jeruzal, czyli miasto, w którym kręcone były zdjęcia.

Trwają prace nad serialem "Ranczo"

Pogłoski o tym, że "Ranczo" ma wrócić w nowej odsłonie, pojawiały się już od kilku lat. Wreszcie plotki się potwierdziły i kultowa produkcja rzeczywiście powróci na ekrany telewizorów. Kilka tygodni temu ruszyły prace nad kontynuacją a dokładnie finałowym sezonem serialu "Ranczo". Praca wre a aktorzy w swoich mediach społecznościowych przemycają smaczki z planu.

Michałowej zabraknie w serialu "Ranczo"? Kasprzykowski uchylił rąbka tajemnicy
Michałowej zabraknie w serialu "Ranczo"? Kasprzykowski uchylił rąbka tajemnicy

Kto już wrócił na plan "Rancza"?

Jedną z pierwszych, która pokazała, co dzieje się na planie "Rancza" była Katarzyna Żak. Aktorka pokazała się w towarzystwie serialowego synka Marianka. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - ekscytowała się Żak. Oprócz niej na plan "Rancza" powrócili także m.in.:

  • Marta Lipińska
  • Cezary Żak
  • Artur Barciś
  • Bartłomiej Kasprzykowski
  • Piotr Pręgowski
  • Ilona Ostrowska.

Nowe twarze w serialu "Ranczo"

W nowej serii "Rancza" nie zabraknie również postaci, których do tej pory w serialu nie było. Do obsady dołączą Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska czy Karolina i Paulina Chapko. Czy wśród znanych i nowych postaci nie zabraknie również żony wójta?

Czy żona wójta wróci do Wilkowyj?

Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił Bartłomiej Kasprzykowski, który wcześniej zdradził, że Michałowa grana przez Martę Lipińską na pewno pojawi się w serialu "Ranczo". W swoich mediach społecznościowych zamieścił relację z planu złożoną ze zdjęć.

Na jednym z nich całuje Violettę Arlak, która wciela się w Halinę Kozioł. Tak będzie wyglądać w nowym sezonie serialu "Ranczo". Czy Waszym zdaniem bardzo się zmieniła?

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serialtvpranczovioletta arlak
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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