Ostatni odcinek serialu "Ranczo" widzowie mogli zobaczyć ponad 10 lat temu. Mimo, że produkcja zniknęła z wizji, do dziś cieszy się ogromnym uznaniem widzów. Fani nie tylko wspominają "Ranczo" z nostalgią, ale chętnie oglądają powtórki serialu i odwiedzają Jeruzal, czyli miasto, w którym kręcone były zdjęcia.

Trwają prace nad serialem "Ranczo"

Pogłoski o tym, że "Ranczo" ma wrócić w nowej odsłonie, pojawiały się już od kilku lat. Wreszcie plotki się potwierdziły i kultowa produkcja rzeczywiście powróci na ekrany telewizorów. Kilka tygodni temu ruszyły prace nad kontynuacją a dokładnie finałowym sezonem serialu "Ranczo". Praca wre a aktorzy w swoich mediach społecznościowych przemycają smaczki z planu.

Kto już wrócił na plan "Rancza"?

Jedną z pierwszych, która pokazała, co dzieje się na planie "Rancza" była Katarzyna Żak. Aktorka pokazała się w towarzystwie serialowego synka Marianka. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - ekscytowała się Żak. Oprócz niej na plan "Rancza" powrócili także m.in.:

Marta Lipińska

Cezary Żak

Artur Barciś

Bartłomiej Kasprzykowski

Piotr Pręgowski

Ilona Ostrowska.

Nowe twarze w serialu "Ranczo"

W nowej serii "Rancza" nie zabraknie również postaci, których do tej pory w serialu nie było. Do obsady dołączą Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska czy Karolina i Paulina Chapko. Czy wśród znanych i nowych postaci nie zabraknie również żony wójta?

Czy żona wójta wróci do Wilkowyj?

Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił Bartłomiej Kasprzykowski, który wcześniej zdradził, że Michałowa grana przez Martę Lipińską na pewno pojawi się w serialu "Ranczo". W swoich mediach społecznościowych zamieścił relację z planu złożoną ze zdjęć.

Na jednym z nich całuje Violettę Arlak, która wciela się w Halinę Kozioł. Tak będzie wyglądać w nowym sezonie serialu "Ranczo". Czy Waszym zdaniem bardzo się zmieniła?