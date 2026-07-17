Konflikt Andrzeja Kosmali i Mariana Lichtmana

Andrzej Kosmala i Marian Lichtman od lat nie pałają do siebie sympatią. Obydwaj współpracowali z Krzysztofem Krawczykiem. Po śmierci artysty, który odszedł w 2021 roku bardzo często publicznie wymieniali się oskarżeniami i dyrektywami pod swoim adresem.

W pewnym momencie wydawało się, że konflikt między tą dwójką ucichł. Okazuje się, że jednak nie. W czwartek, 16 lipca menedżer Krzysztofa Krawczyka zaatakował muzyka. O co poszło tym razem?

Menadżer Krzysztofa Krawczyka zwyzywał Mariana Lichtmana

Andrzej Kosmala opublikował na Facebooku archiwalne nagrania z Krzysztofem Krawczykiem. Ożywił je za pomocą sztucznej inteligencji. Zamieścił również grafikę, także wygenerowaną przez AI. Zwrócił się na niej do Mariana Lichtmana.

Do Mariana Lichtmana! Marian, ty jesteś debil, który dla pokazania swej mordy zrobi wszystko! Tak powiedziała do mnie małżonka Mariana. Słowo przeciwko słowu. Nie, bo na szczęście mam to nagrane - napisał Kosmala.

Co Kosmala zarzuca Lichtmanowi?

Na tym się nie skończyło. Zarzucił Lichtmanowi brak szczerości wobec Krawczyka i zazdrość o jego karierę. Wbrew deklaracjom twoim o miłości do Krawczyka, tak naprawdę go nienawidziłeś, bo zazdrościłeś mu kariery, która - jak uważałeś - należała się tobie. Ryszard Poznakowski nazwał cię niebezpiecznym człowiekiem i nie życzył sobie twojej obecności na pogrzebie - czytamy we wpisie Lichtmana. Podpisał się jako "znienawidzony przez ciebie menedżer Krawczyka".

Internauci zniesmaczeni wpisem Andrzeja Kosmali

Wpis ten co prawda zniknął z prywatnego konta Andrzeja Kosmali, ale pojawił się na facebookowym fanpage'u "Krzysztof Krawczyk in memoriam".

Marian Lichtman nie odpowiedział na słowa menadżera Krzysztofa Krawczyka. Internauci nie pozostawili go jednak bez komentarza. "Coś okropnego. Jak można tak robić panie Andrzeju?", "Andrzej, po co wam publicznie prać takie osobiste tematy?" - pisali pod postem.