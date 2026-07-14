Z jaką chorobą zmagała się Elżbieta Zającówna?
Elżbieta Zającówna nie myślała o tym, by zostać aktorką. Marzyła o karierze sportowej. Jej plany przerwała rzadka choroba. Aktorka zmagała się z chorobą von Willebranda, która związana była z zaburzeniami krzepliwości krwi.
Gdzie grała Elżbieta Zającówna?
Ukończyła studia na PWST w Krakowie i bardzo szybko zaczęła występować na scenie. Grała m.in. w Teatrze Syrena, Teatrze Muzycznym w Gdyni, Teatrze Rampa i Komedii. Elżbietę Zającównę można było oglądać także w filmach oraz serialach takich jak:
- "Vabank"
- "Seksmisja"
- "C.K. Dezerterzy"
- "Matki, żony i kochanki"
To właśnie za rolę w tym ostatnim widzowie ją pokochali. Grała tam razem z Gabrielą Kownacką, Anną Romantowską i Małgorzatą Potocką.
Życie prywatne Elżbiety Zającówny
Prywatnie Elżbieta Zającówna związana była z Krzysztofem Jaroszyńskim. Owocem ich związku jest córka Gabriela. Gdy się urodziła, aktorka wycofała się z show-biznesu i skupiła na rodzinie. Małżeństwo Zającówny dopadł kryzys. Na chwilę zapomnieliśmy, że się kochamy. Szybko jednak doszliśmy do wniosku, że musimy ratować nasz związek - mówiła Zającówna w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo". Wszystko zmieniło się, gdy Jaroszyński uległ poważnego wypadkowi.
Tak naprawdę nazywała się Elżbieta Zającówna
Choroba sprawiła, że Elżbieta Zającówna zniknęła z show-biznesu. Odeszła niespodziewanie 29 października 2024 roku. Miała 66 lat. Informację o jej śmierci potwierdził prezes ZASP Krzysztof Szuster.
Choć przedstawiała się i widzowie znali ją jako Elżbieta Zającówna, w dokumentach miała inne nazwisko. Tak naprawdę nazywała się Elżbieta Urszula Zając. Końcówki "-ówna" używała od początku swojej kariery.
Posługiwanie się żeńską końcówką było popularne w dawnych czasach, by podkreślić, że jest się córką danego mężczyzny. Żony z kolei dodawały końcówkę "owa", "yna" lub "ina". Elżbieta Zającówna postanowiła tak się przedstawiać, by na afiszach teatralnych nie była mylona z mężczyzną. Dzięki temu wiadomo było, że jest aktorką a nie aktorem - Zającem.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.