Z jaką chorobą zmagała się Elżbieta Zającówna?

Elżbieta Zającówna nie myślała o tym, by zostać aktorką. Marzyła o karierze sportowej. Jej plany przerwała rzadka choroba. Aktorka zmagała się z chorobą von Willebranda, która związana była z zaburzeniami krzepliwości krwi.

Gdzie grała Elżbieta Zającówna?

Ukończyła studia na PWST w Krakowie i bardzo szybko zaczęła występować na scenie. Grała m.in. w Teatrze Syrena, Teatrze Muzycznym w Gdyni, Teatrze Rampa i Komedii. Elżbietę Zającównę można było oglądać także w filmach oraz serialach takich jak:

"Vabank"

"Seksmisja"

"C.K. Dezerterzy"

"Matki, żony i kochanki"

To właśnie za rolę w tym ostatnim widzowie ją pokochali. Grała tam razem z Gabrielą Kownacką, Anną Romantowską i Małgorzatą Potocką.

Życie prywatne Elżbiety Zającówny

Prywatnie Elżbieta Zającówna związana była z Krzysztofem Jaroszyńskim. Owocem ich związku jest córka Gabriela. Gdy się urodziła, aktorka wycofała się z show-biznesu i skupiła na rodzinie. Małżeństwo Zającówny dopadł kryzys. Na chwilę zapomnieliśmy, że się kochamy. Szybko jednak doszliśmy do wniosku, że musimy ratować nasz związek - mówiła Zającówna w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo". Wszystko zmieniło się, gdy Jaroszyński uległ poważnego wypadkowi.

Tak naprawdę nazywała się Elżbieta Zającówna

Choroba sprawiła, że Elżbieta Zającówna zniknęła z show-biznesu. Odeszła niespodziewanie 29 października 2024 roku. Miała 66 lat. Informację o jej śmierci potwierdził prezes ZASP Krzysztof Szuster.

Choć przedstawiała się i widzowie znali ją jako Elżbieta Zającówna, w dokumentach miała inne nazwisko. Tak naprawdę nazywała się Elżbieta Urszula Zając. Końcówki "-ówna" używała od początku swojej kariery.

Posługiwanie się żeńską końcówką było popularne w dawnych czasach, by podkreślić, że jest się córką danego mężczyzny. Żony z kolei dodawały końcówkę "owa", "yna" lub "ina". Elżbieta Zającówna postanowiła tak się przedstawiać, by na afiszach teatralnych nie była mylona z mężczyzną. Dzięki temu wiadomo było, że jest aktorką a nie aktorem - Zającem.