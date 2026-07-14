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Nie chcieli zagrać w tym kultowym serialu PRL. Bali się syndromu Klossa

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
34 minut temu
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07 zgłoś się
Nie chcieli zagrać w tym kultowym serialu PRL. Bali się syndromu Klossa/TVP
Serial "07 zgłoś się" do dziś cieszy się ogromnym uznaniem widzów. 25 listopada 1976 roku wyemitowany został pierwszy odcinek tej produkcji. W rolę głównego bohatera czyli porucznika Borewicza wcielił się Bronisław Cieślak. Okazuje się, że to nie on miał zagrać początkowo tę rolę. Aż dwóch aktorów odmówiło, bo bali się syndromu Klossa. O kim mowa?

"07 zgłoś się". Kto zagrał w tej kultowej produkcji?

Serial "07 zgłoś się" to jedna z tych kultowych produkcji, którą ogląda się kolejny raz z zapartym tchem i która nigdy się nie nudzi.

Prace nad produkcją rozpoczęły się w 1975 roku. Reżyserem był Krzysztof Szmagier. W serialu "07 zgłoś się" zagrała plejada gwiazd. Wśród nich byli:

  • Zdzisław Tobiasz
  • Zdzisław Kozień
  • Grażyna Szapołowska
  • Piotr Fronczewski
  • Jerzy Rogalski
  • Dorota Stalińska
  • Wiesław Drzewicz

To nie Bronisław Cieślak miał być Borewiczem

W główną rolę czyli porucznika Sławomira Borewicza wcielał się Bronisław Cieślak. Okazuje się, że to nie jego przewidywał początkowo do tej roli Szmagier. Dwóch aktorów odmówiło mu udziału w pracy nad serialem "07 zgłoś się".

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Dwaj aktorzy odmówili gry w serialu "07 zgłoś się"

Kto nie chciał wcielić się w porucznika Bolskiego, bo tak pierwotnie miał nazywać się główny bohater tej produkcji? Byli to Jan Englert i Piotr Fronczewski. Ten drugi, choć odmówił, w serialu pojawił się jednak i to aż trzy razy.

W 14. odcinku pod tytułem "Hieny" z 1981 roku wcielił się w Roberta Walaska, kierownika ośrodka wczasowego, prowadzącego tak naprawdę zakonspirowany dom publiczny. W odcinku 15. "Skok śmierci" miał mało znaczący dla fabuły epizod.

W 19. odcinku serialu "07 zgłoś się" czyli "Zamknąć za sobą drzwi" wcielił się w Pawła Kopińskiego. Ten odcinek kultowej produkcji czasów PRL trafił na ekrany kin jako odrębny film.

Obydwaj aktorzy nie zgodzili się na główną rolę, bo bali się syndromu Klossa. Chodziło o postać graną przez Stanisława Mikulskiego w serialu "Stawka większa niż życie". Aktor, choć grywał inne role, był kojarzony prawie tylko i wyłącznie z tą rolą. Z tego też powodu, by nie być kojarzonym z jedną postacią zarówno Fronczewski jak i Englert nie zdecydowali się na ten angaż.

Ten aktor też nie zagrał w kultowym serialu PRL

Wśród aktorów branych pod uwagę do roli Sławomira Borewicza był jeszcze Krzysztof Chamiec. On z kolei odmówił , ale dlatego, że miał inne zawodowe zobowiązania. Reżyser "07 zgłoś się" postanowił zainteresować się i zaangażować do roli Borewicza redaktora z krakowskiej telewizji. Bronisław Cieślak zgodził się na zdjęcia próbne, ale nie dlatego, że chciał zrobić karierę w filmie.

Myślał o tym żeby napisać reportaż o tym, jak powstaje serial. Chciał również napisać książkę "Jak nie zostałem gwiazdą". Zdjęcia próbne wypadły tak dobrze, że dostał tę rolę i na lata zapisał się w pamięci widzów właśnie jako porucznik Borewicz.

O czym jest serial "07 zgłoś się"?

Fabuła serialu dotyczy działalności funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej (tj. późniejszego Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych i Komendy Stołecznej Policji). Głównym bohaterem jest porucznik Sławomir Borewicz, zaś każdy odcinek stanowi osobną sprawę, w której prowadzi on śledztwo.

Po zakończeniu służby na placówce w Wielkiej Brytanii Borewicz zostaje skierowany do Urzędu Spraw Wewnętrznych. Daje się tam poznać jako niekonwencjonalny i skuteczny śledczy. Tytułowe "07" pochodzi od kryptonimu Borewicza w komunikacji radiowej milicji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserial07 zgłoś się
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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