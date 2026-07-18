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Szczęście znalazł u boku piątej żony. Zmarł na scenie podczas próby

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 09:15
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Łomnicki
Szczęście znalazł u boku piątej żony. Zmarł na scenie podczas próby/PAP Archiwalny
Nazywany był "scenicznym potworem". Był rewelacyjnym aktorem a prywatnie bożyszcze kobiet. Miał wiele romansów i kilka małżeństwa na koncie. Dopiero u boku piątej żony odnalazł szczęście. Choć miał problemy z sercem nie odpuszczał. Zmarł podczas próby do spektaklu. Jak wyglądały ostatnie chwile Tadeusza Łomnickiego?

Gdyby żył 18 lipca tego roku świętowałby swoje 99. urodziny. Tadeusz Łomnicki, bo o nim mowa, był znanym i cenionym aktorem. Odszedł 34 lata temu. Mowa o Tadeuszu Łomnickim. Gdy zmarł pisano, że "odszedł jeden z największych aktorów w jego pokoleniu. I w Polsce, i na świecie".

Gdzie grał Tadeusz Łomnicki?

Jego role w teatrach i filmach doceniali zarówno krytycy, jak też widzowie. Tadeusz Łomnicki na srebrnym ekranie pojawił się aż w 51 produkcjach. Można go było oglądać m.in. w takich filmach jak:

  • "Niewinni czarodzieje"
  • "Przygody pana Michała"
  • "Pan Wołodyjowski"
  • "Kontrakt"
  • "Limuzyna Daimler-Benz"
  • "Eroica"

Tadeusz Łomnicki słynął z burzliwych romansów

Jego prywatne życie również budziło wiele emocji wśród jego fanów oraz znajomych. Tadeusz Łomnicki przez niemal 30 lat był członkiem PZPR. Gdy wprowadzono stan wojenny wystąpił z szeregów komunistycznej partii. Aktor miał na koncie wiele burzliwych romansów i kilka małżeństw. Dopiero przy piątej żonie znalazł szczęście. Była nią 26 lat młodsza teatrolożka Maria Bojarska.

"Poznałam potwora. Kogoś, kto na teatralnej scenie umiał wszystko. I maniaka, który upierał się, że wszystko to o wiele za mało" - opowiadała na łamach książki "Król Lear nie żyje". Choć przeszłość Tadeusza Łomnickiego wzbudzała kontrowersje, aktor wciąż występował na scenie.

Genialny Tadeusz Łomnicki miał pięć żon. Mówiono, że "urodził się żonaty"
Genialny Tadeusz Łomnicki miał pięć żon. Mówiono, że "urodził się żonaty"

Tadeusz Łomnicki miał problemy z sercem

W pewnym momencie swojego życia Tadeusz Łomnicki zaczął zmagać się z problemami zdrowotnymi. Musiał przejść operację serca. Zabieg sfinansował Roman Polański. Reżyser wziął na siebie również koszty zabiegu. Łomnicki przechodzi rekonwalescencję w mieszkaniu Polańskiego.

Wrócił do Warszawy w zdecydowanie lepszej kondycji i od razu rzucił się w wir pracy. Gdy Eugeniusz Korin, który był jego studentem, zaproponował mu tytułową rolę w spektaklu "Król Lear", nie zastanawiał się ani chwili. Teatr był jego sposobem na życie, życie było dla niego teatrem i grał bez przerwy - mówiła Bojarska.

Chciał umrzeć na scenie jak Molier?

Anegdota opowiada o Tadeuszu Łomnickim mówiła, że latami powtarzał, że chce umrzeć na scenie jak Molier. Jego słowa okazały się prorocze. Zmarł 22 lutego 1992 roku podczas jednej z prób do roli króla Leara w spektaklu w Teatrze Nowym w Poznaniu. Do tragicznego zdarzenia doszło siedem dni przed premierą.

Tak wyglądały ostatnie chwile Tadeusza Łomnickiego

Na widowni podczas tej ostatniej próby zasiadała m.in. żona Łomnickiego. Ostatnia scena, w której wystąpił aktor to moment rozmowy króla z oślepionym Gloucesterem. Więc jakieś życie świata przede mną. Dalej, łapmy je, pędźmy za nim, biegiem, biegiem! - mówił. Potem zszedł w kulisy. Usiadł w fotelu, który miał pojawić się w kolejnej scenie a potem upadł na podłogę. Próba natychmiast została przerwana.

Ja i kilku współpracowników, którzy oglądali próbę z widowni, usłyszeliśmy dziwny odgłos i krzyk, prawdopodobnie Marka. Pobiegliśmy za kulisy i zobaczyliśmy leżącego Tadeusza. Wszyscy myśleliśmy, że to jakieś zasłabnięcie, wiedzieliśmy też, że ma wstawiony rozrusznik serca. Szybko przyjechała karetka pogotowia i przewieziono go na OIOM (...) Po kilkudziesięciu minutach dowiedzieliśmy się, że Tadeusza już nie ma z nami - wspominał Eugeniusz Korin.

Przyczyną śmierci był atak serca. Tadeusz Łomnicki w chwili śmierci miał 64 lata. Zmarł w 47. rocznicę jego egzaminów wstępnych do Studia Teatralnego przy Starym Teatrze w Krakowie. Pochowano go na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLśmierćzdrowietadeusz łomnicki
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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