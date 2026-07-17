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W jej książkach zaczytywały się kolejne pokolenia. Jedna przez lata była szkolną lekturą

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:43
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Musierowicz
W jej książkach zaczytywały się kolejne pokolenia. Jedna przez lata była szkolną lekturą/AKPA
Książki tej autorki a właściwie cała seria były i nadal są tymi, w których zaczytują się kolejne pokolenia. Zaczęła pisać, bo nie miała pracy. Dziś to ważne pozycje w polskiej literaturze dla młodzieży. Jedna z tych książek przez lata była szkolną lekturą. O jakiej pisarce jest mowa? Jakie książki napisała?

Jest jedną z najbardziej znanych polskich pisarek. Małgorzata Musierowicz, bo o niej mowa, przez lata pisała książki, w których zaczytywała się i nadal zaczytuje młodzież. Choć dziś jej nazwisko jest jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych przez wiele pokoleń, jej kariera nie była taka oczywista.

Polacy uwielbiają jej książki. Zaczęła pisać z braku pracy

Małgorzata Musierowicz zaczęła pisać, bo nie miała pracy. Z wykształcenia pisarka jest graficzką. Ukończyła studia artystyczne w Poznaniu. Pierwszą powieść napisała z potrzeby chwili. Okrasiła ją własnymi rysunkami. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Wyraziści bohaterowie oraz ich perypetie skradły serca milionów młodych czytelników.

Jej książka od lat jest szkolną lekturą. Przetłumaczono ją nawet na turkmeński
Jej książka od lat jest szkolną lekturą. Przetłumaczono ją nawet na turkmeński

Szybko stała się ulubioną pisarką Polaków

Pisarka debiutowała w połowie lat 70. a język jej książek oraz humor sprawiły, że jej kariera nabrała bardzo szybkiego tempa. Zaczęły powstawać kolejne części serii zwanej "Jeżycjadą". Nazwa wzięła się stąd, że akcja powieści pisanych przez Małgorzatę Musierowicz rozgrywa się przede wszystkim w Poznaniu a Jeżyce to jedna z dzielnic tego miasta.

Co napisała Małgorzata Musierowicz?

Pisarka, w książkach, której zaczytywały się i zaczytują kolejne pokolenia Polaków, sama przyznała w jednym z wywiadów, że "szaleje za książkami".

Pierwsze moje zdjęcia są z książeczką pod pachą. Jest coś magicznego w tym przedmiocie, nie… To nie jest przedmiot. Książka to jest jakaś istota. Ona nam coś mówi nieustannie - mówiła Musierowicz w audycji opublikowanej na portalu Legimi. W serii Jeżycjada ukazały się m.in. takie książki jak:

  • "Szósta klepka"
  • "Kłamczucha"
  • "Kwiat kalafiora"
  • "Ida sierpniowa"
  • "Opium w rosole"
  • "Nutria i Nerwus"
  • "Tygrys i Róża"

Ta książka Małgorzaty Musierowicz była szkolną lekturą

Jedna z książek Małgorzaty Musierowicz przez lata była szkolną lekturą. Mowa o powieści "Kłamczucha". Akcja powieści zaczyna się w Łebie, ale szybko przenosi się do Poznania.

W Łebie mieszka wraz z ojcem piętnastoletnia Aniela Kowalik, osoba obdarzona tupetem i temperamentem. Dziewczyna marzy o tym, by zostać znaną aktorką, zaczytuje się dramatami i godzinami odgrywa przed lustrem najsłynniejsze teatralne role. Pewnego dnia spotyka na plaży Pawełka – przystojnego blondyna, który zawraca jej całkowicie w głowie.

Kto jest bratem Małgorzaty Musierowicz?

Obecnie książki Małgorzaty Musierowicz widnieją na listach lektur uzupełniających w polskich szkołach. Są to do wyboru przez nauczycieli oprócz "Kłamczuchy" również "Nutria i Nerwus" albo "Opium w rosole". Książki Małgorzaty Musierowicz zostały przetłumaczone m.in. na japoński, szwedzki i niemiecki. Prywatnie pisarka jest siostrą znanego tłumacza i poety - Stanisława Barańczaka.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: książkapolska literaturaMałgorzata Musierowiczlektura szkolna
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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