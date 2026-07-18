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Lodzia i Hadziukowa w nowym "Ranczu". Tak będą wyglądały

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:26
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Ranczo
Lodzia i Hadziukowa w nowym "Ranczu". Tak będą wyglądały/AKPA
Trwają prace nad kontynuacją serialu "Ranczo". Kilka tygodni temu ekipa wróciła na plan. Aktorzy wcielający się w uwielbiane przez widzów postaci, co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, jak teraz będą wyglądać bohaterowie kultowego "Rancza". Tym razem Dorot Chotecka opublikowała zdjęcie z koleżankami, czyli serialowymi Lodzią i Hadziukową. Obydwie są nie do poznania.

Serial "Ranczo" wraca do TVP

Serial "Ranczo" to kultowa produkcja TVP. Emisja tej produkcji skończyła się 10 lat temu. Teraz TVP reaktywuje serial a ekipa zaczęła kilka tygodni temu prace nad nowym sezonem. Większość fanów nie kryła radości z tych wieści. Pojawiły się też nieco sceptyczne opinie.

Katarzyna Żak nadaje z planu "Rancza". "Boże, jak Marianek wyrósł"
Katarzyna Żak nadaje z planu "Rancza". "Boże, jak Marianek wyrósł"

Kto gra w nowej odsłonie serialu "Ranczo"?

Aktorzy, którzy wrócili na plan, co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się w serialowych Wilkowyjach, czyli w Jeruzalu. Wiadomo, że na plan nowej odsłony "Rancza" wrócili m.in.:

  • Cezary Żak
  • Katarzyna Żak
  • Ilona Ostrowska
  • Artur Barciś
  • Bartłomiej Kasprzykowski
  • Piotr Pręgowski.

Tak wyglądają Lodzia i Hadziukowa z "Rancza"

Na planie 11. serii serialu "Ranczo" zobaczymy również Dorotę Chotecką, która w latach 2006-2016 wcielała się w postać Więcławskiej. Aktorka również postanowiła pokazać w sieci, co dzieje się na planie. Opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zapozowała z serialową Hadziukową, Solejukową i Lodzią Czerepach.

O ile postać grana przez Dorotę Chotecką czy Katarzynę Żak w ogóle się nie zmieniły, o tyle Lodzia Czerepach, jak i Hadziukowa w nowej serii "Rancza" są nie do poznania. Główna zmiana to ich fryzury. Rudy kolor został u nich zamieniony na ciemne brązy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serialtvpranczoDorota Chotecka
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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