Serial "Ranczo" wraca do TVP

Serial "Ranczo" to kultowa produkcja TVP. Emisja tej produkcji skończyła się 10 lat temu. Teraz TVP reaktywuje serial a ekipa zaczęła kilka tygodni temu prace nad nowym sezonem. Większość fanów nie kryła radości z tych wieści. Pojawiły się też nieco sceptyczne opinie.

Kto gra w nowej odsłonie serialu "Ranczo"?

Aktorzy, którzy wrócili na plan, co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się w serialowych Wilkowyjach, czyli w Jeruzalu. Wiadomo, że na plan nowej odsłony "Rancza" wrócili m.in.:

Cezary Żak

Katarzyna Żak

Ilona Ostrowska

Artur Barciś

Bartłomiej Kasprzykowski

Piotr Pręgowski.

Tak wyglądają Lodzia i Hadziukowa z "Rancza"

Na planie 11. serii serialu "Ranczo" zobaczymy również Dorotę Chotecką, która w latach 2006-2016 wcielała się w postać Więcławskiej. Aktorka również postanowiła pokazać w sieci, co dzieje się na planie. Opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zapozowała z serialową Hadziukową, Solejukową i Lodzią Czerepach.

O ile postać grana przez Dorotę Chotecką czy Katarzynę Żak w ogóle się nie zmieniły, o tyle Lodzia Czerepach, jak i Hadziukowa w nowej serii "Rancza" są nie do poznania. Główna zmiana to ich fryzury. Rudy kolor został u nich zamieniony na ciemne brązy.