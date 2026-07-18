Serial "Ranczo" wraca do TVP
Serial "Ranczo" to kultowa produkcja TVP. Emisja tej produkcji skończyła się 10 lat temu. Teraz TVP reaktywuje serial a ekipa zaczęła kilka tygodni temu prace nad nowym sezonem. Większość fanów nie kryła radości z tych wieści. Pojawiły się też nieco sceptyczne opinie.
Kto gra w nowej odsłonie serialu "Ranczo"?
Aktorzy, którzy wrócili na plan, co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się w serialowych Wilkowyjach, czyli w Jeruzalu. Wiadomo, że na plan nowej odsłony "Rancza" wrócili m.in.:
- Cezary Żak
- Katarzyna Żak
- Ilona Ostrowska
- Artur Barciś
- Bartłomiej Kasprzykowski
- Piotr Pręgowski.
Tak wyglądają Lodzia i Hadziukowa z "Rancza"
Na planie 11. serii serialu "Ranczo" zobaczymy również Dorotę Chotecką, która w latach 2006-2016 wcielała się w postać Więcławskiej. Aktorka również postanowiła pokazać w sieci, co dzieje się na planie. Opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zapozowała z serialową Hadziukową, Solejukową i Lodzią Czerepach.
O ile postać grana przez Dorotę Chotecką czy Katarzynę Żak w ogóle się nie zmieniły, o tyle Lodzia Czerepach, jak i Hadziukowa w nowej serii "Rancza" są nie do poznania. Główna zmiana to ich fryzury. Rudy kolor został u nich zamieniony na ciemne brązy.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.