Trwają zdjęcia do serialu "Ranczo"

Serial "Ranczo" to kultowa produkcja TVP. Jego emisja zakończyła się 10 lat temu. Jakiś czas temu okazało się, że trwają prace nad jeszcze jednym sezonem. Niektórzy fani skakali z radości, inni stwierdzili, że to może się nie udać.

Jak będzie wszyscy dowiedzą się, gdy zdjęcia się zakończą a nowe "Ranczo" będzie miało swoją emisję. Na razie trwają prace na planie.

Kto wrócił na plan serialu "Ranczo"?

Co jakiś czas aktorzy, którzy biorą udział w tym projekcie, uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się w serialowych Wilkowyjach, czyi Jeruzalu. Wiadomo, że na plan nowej odsłony "Rancza" wrócili m.in.:

Cezary Żak

Ilona Ostrowska

Artur Barciś

Bartłomiej Kasprzykowski

Piotr Pręgowski.

Katarzyna Żak wróciła do Jeruzala

Wśród tych, którzy ponownie pojawili się na planie nie mogło również zabraknąć jednej z najbardziej charakterystycznych postaci, czyli Solejukowej. Wciela się w nią Katarzyna Żak. Aktorka również pokazała, co dzieje się w Jeruzalu, czyli miejscowości, w której realizowane są zdjęcia.

Katarzyna Żak pokazała serialowego syna

Nostalgia, łza się w oku kręci. Wróciłam dzisiaj na plan do Jeruzala. Nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, bo Jeruzal wypiękniał - mówi Katarzyna Żak na swoim Instagramie. Pokazała także swojego serialowego syna Marianka, czyi Jędrzeja Cempury.

Dzisiaj gramy tutaj z Mariankiem. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - dodała.

Kim jest Katarzyna Żak?

Katarzyna Żak to polska aktorka filmowa, telewizyjna a także teatralna. Popularność przyniosły jej seriale "Ranczo" a wcześniej "Miodowe lata". Zagrała w nim ze swoim mężem Cezarym Żakiem.

W 1986 ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, filia we Wrocławiu. Katarzyna Żak w 2025 roku wygrała z piosenką "Bo jeśli miłość ma kres" konkurs Premier na LXII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Prywatnie jest mamą dwóch córek - Aleksandry i Zuzanny.