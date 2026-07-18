89-letni Jacek Fedorowicz kpi z Karola Nawrockiego. Prezydentowi dostało się mocno [WIDEO]

Jacek Fedorowicz to człowiek wielu talentów. Jest aktorem, satyrykiem, scenarzystą, scenarzystą, prozaikiem, reżyserem i karykaturzystą. Ten błyskotliwy i uważny obserwator rzeczywistości urodził się 18 lipca 1937 roku w Gdyni.

Jacek Fedorowicz o Karolu Nawrockim: niedoinformowany majestat

Jacek Fedorowicz publikuje satyryczne filmiki na swoim profilu na YouTubie. Pojawiają się one również regularnie na facebookowej stronie stowarzyszenia "Racjonalna Polska". To organizacja, która - w swoim statucie - deklaruje propagowanie demokracji i pokoju. Profil Fedorowicza na YouTubie powstał według opisu w 2021 r. i dziś ma ponad 15 tys. subskrybentów. Publikuje tam swoje satyryczne nagrania i komentarze, często przebierając się i odgrywając kilka postaci. Wszystko to utrzymane jest w duchu "Dziennika Telewizyjnego" i głównie opierające się na krytyce prawicowych polityków. W opublikowanym 18 lipca wideo po raz kolejny kpi z Karola Nawrockiego. "Majestat skarżył się wiele razy, że uchwalają ustawy w tajemnicy i podrzucają majestatowi na biurko. No więc majestat wetuje, bo co ma zrobić" - mówi satyryk. "On nienawidzi wetowania. On się po prostu pali do podpisywania, a nie może, bo jest wciąż niedoinformowany" - dodaje.

Jacek Fedorowicz aktor

Jacek Fedorowicz zadebiutował w kinie w filmie "Do widzenia, do jutra" (1960). Stworzył wiele charakterystycznych ról między innymi w filmach: "Lekarstwo na miłość" (1965), "Małżeństwo z rozsądku" (1966), "Kochajmy syrenki" (1966), "Polowanie na muchy" (1969), "Motodrama" (1971) czy "Orkiestra niewidzialnych instrumentów" (2009). Razem ze Stanisławem Bareją napisał scenariusze do filmów: "Poszukiwany, poszukiwana" (1972) i "Nie ma róży bez ognia" (1974).

Takie wykształcenie ma Jacek Fedorowicz

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Jacek Fedorowicz ukończył studia na Wydziale Malarstwa Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Podczas studiów zaangażował się w działalność klubów studenckich. I tak zamiast malarzem, został satyrykiem, aktorem i scenarzystą. Jeszcze w czasie studiów Jacek Fedorowicz rozpoczął współpracę z gdańskim radiem jako autor i aktor, a jako autor i rysownik karykaturzysta - z prasą lokalną.