Piotr Polk jest po operacji. Przewartościował swoje życie

Piotr Polk największą popularność zdobył dzięki roli w serialu TVP "Ojciec Mateusz". Grał też m.in. w takich produkcjach jak np. "Samo życie", "Plebania" czy "W rytmie serca".

Piotr Polk: odzyskałem życie

kiś czas temu aktor zdradził, że przez dwa lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na początku lekarze nie mogli ustalić przyczyn jego choroby. W końcu zdiagnozowano u niego niewydolność nerek i konieczny okazał się przeszczep. Piotr Polk przeszedł operacje. Wszczepiono mu dodatkową nerkę, bez usuwania pozostałych dwóch. Teraz Piotr Polk czuje się dobrze. Jak powtarza w wywiadach, po operacji zaczął inaczej żyć. Choroba sprawiła, że inaczej spojrzał na codzienność i plany. Jak podkreśla, dosłownie i w przenośni "odzyskał życie".

Operacja uratowała życie Piotrowi Polkowi

Piotr Polk powiedział Kamili Dreckiej w programie "Porozmawiajmy szczerze" w TVP, że zachorował na chorobę autoimmunologiczną. Początkowo aktor odczuwał silne zmęczenie i bóle pleców, które błędnie przypisywał przepracowaniu. Potem okazało się, że sprawa jest bardzo poważna. Jak tłumaczył, u niego choroba zaatakowała nerki. Gdyby nie szybka konsultacja i zabieg, koniec mógłby być tragiczny. Piotr Polk poddał się więc przeszczepowi. Jak podkreśla gwiazdor "Ojca Mateusza", po operacji cieszy go każdy nowy dzień. Polk został ambasadorem akcji #ZbadajNerki, zachęcając do regularnych badań profilaktycznych.

Życie prywatne Piotra Polka

W latach 1986-1993 Piotr Polk był mężem Hanny Wryczy. Później związał się z Magdaleną Wołłejko (2000-2011), jednak to małżeństwo także zakończyło się rozwodem. W 2015 r. aktor poślubił Joannę Gajewską.