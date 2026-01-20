Olaf Lubaszenko pojawił się na premierze sztuki "Dzień listopadowy". Spektakl będzie można oglądać w Teatrze Telewizji. Aktor znany jest równie z ról w takich filmach jak "Krótki film o miłości", "Sztos", czy "Napad". Gra także w serialu "Komisarz Alex".

Olaf Lubaszenko walczy z otyłością

Nie od dziś wiadomo, że od lat aktor walczy z otyłością, depresją oraz cukrzycą. Efekt jego zmagań widać gołym okiem i jest naprawdę imponujący.

Aktor w wielu wywiadach mówił otwarcie o tym, że problemy zdrowotne i otyłość wpływały na jego codzienne życie. Olaf Lubaszenko ze względu na swoją nadwagę miał problemy ze stawami, nie mógł się poruszać. Zrzucanie zbędnych kilogramów nie było też łatwe.

Olaf Lubaszenko mierzy się z cukrzycą i depresją

W moim przypadku nie dałoby się oddzielić cukrzycy od dwóch poważnych problemów, czyli od otyłości i od towarzyszącej jej depresji. Największy problem mam z aktywnością fizyczną, ponieważ w następstwie otyłości mam problemy ze stawami - mówił kilka lat temu w rozmowie z "Faktem".

Olaf Lubaszenko zrzucił 80 kg. Tak dziś wygląda

Z tej walki z otyłością Olaf Lubaszenko wyszedł zwycięsko. Udało mu się schudnąć aż 80 kilogramów. Efekty widać było podczas ostatniej premiery, na której pojawił się aktor. Czy też jesteście pod wrażeniem metamorfozy Olafa Lubaszenki?