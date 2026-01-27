Paweł Pochwała ukończył socjologię i reżyserię na Uniwersytecie Warszawskim. Przez lata był związany z Telewizją Polską, gdzie współtworzył programy "Kuchnia z Okrasą" czy "Kiosk przy Wspólnej". W latach 1993-2013 współprowadził z Iwoną Schymallą poranny program śniadaniowy "Kawa czy herbata". Jak się teraz okazało, dziennikarz postanowił się przebranżowić i pochwalił się uzyskaniem certyfikatu mistrza ceremonii pogrzebowych.

Z show-biznesu do branży funeralnej

O nowym zawodzie Pawła Pochwały poinformowała w mediach społecznościowych Polska Izba Branży Pogrzebowej, publikując również osobisty wpis prezentera. Jak podkreślił dziennikarz, przygotowuje i prowadzi zarówno świeckie ceremonie pogrzebowe, jak i uczestniczy w uroczystościach religijnych, pisząc i wygłaszając mowy pożegnalne. Oferuje także konsultacje i pomoc w organizacji oprawy artystycznej oraz muzycznej pogrzebów, a także styp i konsolacji.

Na czym polega nowy zawód byłego gwiazdora TVP?

Zawód mistrza ceremonii pogrzebowych to wciąż stosunkowo nowa profesja w Polsce, ale z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Obecnie w kraju działa około 100 takich specjalistów, którzy najczęściej prowadzą świeckie uroczystości - te stanowią już około 5 proc. wszystkich pogrzebów w Polsce, czyli około 25 tys. rocznie. Mistrzowie ceremonii wyróżniają się charakterystycznym strojem: todze przypominającej adwokacką oraz łańcuchu, choć nieco odmiennym od tego, który noszą urzędnicy stanu cywilnego.