Koncert pamięci Romualda Lipko w Polsacie. Kto wystąpił?

W sobotę 1 listopada z okazji dnia Wszystkich Świętych Polsat wyemitował koncert "Pejzaż bez Ciebie - Romuald Lipko". Artyści wykonali podczas tego koncertu przeboje, które artysta skomponował dla Budki Suflera oraz innych artystów.

Reklama

Na scenie pojawili się m.in. Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Izabela Trojanowska, a także Mark Raduli, dawny gitarzysta Budki Suflera, który wystąpił gościnnie z Zespołem Mistrzów.

Koncert pamięci Romualda Lipko bez Budki Suflera

Podczas koncertu, który przygotował Polsat, nieobecna była zarówno żona zmarłego, czyli Dorota Lipki, jak też muzycy zespołu Budka Suflera.

Sobotniego wieczoru ludzie, którzy z Romkiem trwali i walczyli o niego do samego końca, nie byli obecni ani na scenie, ani na widowni. Nie dlatego, że nie chcieli… Najbliższa rodzina - żona Dorota, syn Remigiusz, muzycy z Budki Suflera byli w swoich domach. Po raz drugi smutni i oszukani - napisał Tomasz Zaliszewski z Budki Suflera.

Ale to nic. Za kilka dni jedziemy na kolejne koncerty, gdzie będziemy grać muzykę Romka Lipko. O to mnie i Mietka Jureckiego nasz przyjaciel prosił. Jak mawiał, tylko te piosenki po nim zostaną. Dałem mu słowo. Spoczywaj w pokoju, Romciu… - dodał.

Budka Suflera uderza w Polsat. "Odmówiono nam udziału"

W mediach społecznościowych przez kilka ostatnich dni toczyła się dyskusja na temat nieobecności bliskich muzykowi osób. Muzycy Budki Suflera postanowili odnieść się do tego, co się stało. Zamieścili w sieci oświadczenie.

Szanowni Państwo, powszechna w olbrzymiej większości solidarnościowa reakcja na nasz post, dotyczący nieobecności rodziny Romualda Lipko i Budki Suflera na koncercie poświęconym pamięci Romualda Lipko, pokazywanym w Telewizji Polsat 1 listopada przekonała mnie do ważnego doprecyzowania treści- napisali.

Nas, szanowni Państwo, nie zapomniano zaprosić. Nam odmówiono udziału. Chcieliśmy zagrać na każdych warunkach: za darmo, jako pierwsi, jak nie pasuje to jako ostatni, wszystko jedno - byle zagrać. Dziękuję - dodali.