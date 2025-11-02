Marzena Kipiel-Sztuka odeszła 9 czerwca 2024 roku. Aktorka znana była głównie z roli Halinki Kiepskiej w serialu "Świat według Kiepskich". W programie "Halo tu Polsat" wspominała ją siostra Dorota.

Siostra wspomina Marzenę Kipiel-Sztukę. "Czasem czuję złość..."

Wyznała, że czasem czuje złość na to, że odeszła a czasami radość, że już się nie męczy. Dzisiaj jest trochę spokojniej, wczoraj jak jechałam pociągiem, przyznam szczerze, ryczałam jak bóbr – wyznała wzruszona siostra Marzeny Kipiel-Sztuki. Płakałam za wspomnieniami z dzieciństwa, za tym, co straciłyśmy… Dopiero teraz, ponad rok od jej śmierci, dokopuję się do jej pamiątek, zdjęć... Przyznam szczerze, do dnia dzisiejszego nie jestem w stanie oglądać serialu „Świat według Kiepskich”, nie mogę – powiedziała.

Jaki charakter miała Marzena Kipiel-Sztuka?

Dorota Sztuka przyznała, że wciąż mówi o swojej siostrze w czasie teraźniejszym. Od razu powiem, bo chcę, żeby to dzisiaj też wybrzmiało. Obie mamy, mówię cały czas w teraźniejszości, trudne charaktery. Jesteśmy po tacie góralu, więc dwie silne osobowości, które nie odpuszczają. Góry i doliny, u nas nie było nigdy pośrodku. Ale była cudowna, wrażliwa, pomagała wszystkim, każdą złotówkę oddałaby biedniejszym, do dzisiaj mieszkam w jej mieszkaniu – zdradziła Dorota Kipiel.

Dlaczego siostra nie zdążyła pożegnać się z Marzeną Kipiel-Sztuką?

Przyznała, że nie zdążyła pożegnać się z siostrą przed śmiercią. Rodzice zawsze mówili Marzenie, żeby mnie chroniła. Może chciała to zrobić i dlatego nie pozwoliła mi się z nią pożegnać, wiedząc, że boję się takich momentów - pogrzebów, rozstań. Ja z kolei mam 55 lat i czas przestać być chronioną - mówiła.

Ludzie zawsze opiniują, wydają wyroki, mówili, że ją porzuciłam. Do końca jednak nie nauczyła się prosić, to jest taki charakter typowy po tacie, czyli sama sobie poradzę, nie potrzebuję nikogo, odcinam się kategorycznie. Nie chciała pomocy, to był jej wybór, trzeba było go uszanować – dodała.

Dorota Kipiel zapowiedziała, że na początku 2026 roku ukaże się płyta z utworami wykonywanymi przez jej siostrę. Cały dochód z tej płyty przekazany zostanie na fundację imienia Marzeny Kipiel-Sztuki. Organizacja ta ma na celu wspierani ludzi z wykluczeniami.