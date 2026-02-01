Nikt tak jak on nie znał się na muzyce klasycznej a przede wszystkim na operetce. Nikt też nie wyobrażał sobie nie usłyszeć jego głosu i komentarzy przy okazji koncertu noworocznego z Wiednia lub konkursów chopinowskich.

Bogusław Kaczyński odszedł 10 lat temu

Bogusław Kaczyński odszedł 21 stycznia 2016 roku. Od jego śmierci minęło już 10 lat. Popularyzator muzyki klasycznej zmarł po drugim udarze mózgu. Życie prywatne Bogusława Kaczyńskiego było wielką tajemnicą. Na ten temat krążyło wiele plotek. Spekulowano, że krytyk muzyczny był homoseksualistą. On sam nigdy tego nie potwierdził.

Bogusław Kaczyński miał żonę

Mało, kto wie, że Bogusław Kaczyński, miał żonę. Była nią Jadwiga Maria Jarosiewicz, malarka. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Rozwiedli się po pięciu latach. Z książki Bartosza Żurawieckiego "Primadonna. Biografia Bogusława Kaczyńskiego" można dowiedzieć się, że krytyk krył się ze swoją orientacją. Potwierdzeniem tego mają być dwie anegdoty.

Bogusław Kaczyński został pobity przez kochanka

Według pierwszej Bogusław Kaczyński miał zostać pobity przez swojego kochanka świecznikiem. "Raz [Bogusław Kaczyński] został pobity świecznikiem, chyba ewidentnie na tle seksualnym. Myślę, że to był dla niego sygnał ostrzegawczy, żeby jeszcze bardziej mieć się na baczności. W Polsce nie mógł sobie pozwolić na swobodę i romanse, bo każdy go znał. Co innego za granicą, gdzie bywał" - mówił autor biografii w rozmowie z Gazeta.pl.

Kim był chłopak Bogusława Kaczyńskiego?

Druga anegdota dotyczy z kolei romansu Bogusława Kaczyńskiego z elektrykiem festiwalu. Krytyk muzyczny był wieloletnim dyrektorem tej imprezy. "Druga historia wiąże się z festiwalem w Krynicy, którego Kaczyński był wieloletnim dyrektorem i skąd przywiózł sobie do Warszawy chłopaka, Pawła. Blondyn, około 20 lat, festiwalowy elektryk (...) Boguś zabrał raz Pawełka do biura agencji Pagart. Przepadł w gabinecie na plotki, a Sugar [pseudonim elektryka] czekał i czekał pod drzwiami. Aż zgarnął go jakiś redaktor »na herbatkę« i odbił Pawełka" - wspominał autor książki "Primadonna. Biografia Bogusława Kaczyńskiego".