Dariusz Kordek był gwiazdą serialu "W labiryncie"

Dariusz Kordek popularność zdobył, gdy na przełomie lat 80. i 90 grał Marka Siedleckiego w telenoweli "W labiryncie". Można go było oglądać także na deskach Teatru Dramatycznego w musicalu "Metro". Zagrał również w takich filmach jak "Kroll", "Tato" czy "Sztos".

Kto był żoną Dariusza Kordka?

Prywatnie Dariusz Kordek w latach 1993-1996 był związany z Edytą Górniak. W 2001 roku wziął ślub z modelką Agnieszką Łysak. Para uchodziła za zgraną i szczęśliwą. Aktor w wielu wywiadach mówił, że to kobieta jego życia.

Związek ten nie przetrwał jednak próby czasu. Coraz głośniej było o ich kłótniach i konfliktach. Ostatecznie Dariusz Kordek rozstał się z żoną. W jednym z wywiadów przyznał, że towarzyszyło mu poczucie żalu oraz przekonanie, iż była żona przez lata korzystała z rozpoznawalności jego nazwiska.

Dariusz Kordek unieważnił ślub kościelny

Pięć lat woziła się na moim nazwisku, bo bez niego kto wiedział, kim ona jest? To zresztą zdanie nie tylko moje, ale wielu obiektywnych osób, które w końcu mi, głupiemu, to uświadomiły - mówił Kordek.

Aktor zdecydował się na unieważnienie ślubu kościelnego. Na rozpatrzenie tej sprawy przez sąd kościelny czekał aż siedem lat. Rozwód to jest zawsze katastrofa w życiu, nawet jeśli przebiega polubownie. W moim wypadku było dramatyczniej o tyle, że była żona próbowała na mnie wymusić pewne rzeczy. Wycofała się z tego szybko, gdy okazało się, że znam fakty, które ją bardzo obciążają, a o których - gdy nasze małżeństwo trwało - nie wiedziałem - mówił w wywiadzie z "Galą".

Z kim teraz związany jest Dariusz Kordek?

Swoją kolejną partnerkę, czyli Elizę Jędrzejewską poznał podczas zabawy sylwestrowej w Teatrze Sabat. Pobrali się w 2010 roku. Owocem tego związku jest syn Maksymiliana oraz córka Maria.