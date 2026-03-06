W jakich filmach grał Ryszard Kotys?

Ryszard Kotys był znanym i uwielbianym przez widzów aktorem. W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Na szklanym ekranie debiutował w 1957 roku w filmie "Pokolenie" Andrzeja Wajdy, w którym zagrał Jacka.

Aktor zagrał w wielu znanych, często uznawanych za kultowe produkcjach. Można go było zobaczyć m.in. w takich filmach jak:

Rękopis znaleziony w Saragossie

Tylko umarły odpowie

Strac

Wodzirej

Vabank

Wielka majówka

Vabank II, czyli riposta

Kingsajz

Widzowie pokochali go za rolę Paździocha

Największą popularność przyniósł mu serial, w którym grał przez ponad 21 lat. Mowa o roli Mariana Paździocha w produkcji "Świat według Kiepskich". Sąsiad głównego bohatera, czyli Ferdynanda Kiepskiego, granego przez Andrzeja Grabowskiego, przyniosła mu ogromną sympatię widzów.

Jak naprawdę nazywał się Ryszard Kotys?

Ryszard Kotys urodził się 20 marca 1932 roku w Mniowie. Nazwisko, które otrzymał po rodzicach, brzmiało nieco inaczej, niż to, którym się posługiwał. Okazuje się, że nie nazywał się Kotys, ale Kotas. Nigdy oficjalnie nie zdradził, dlaczego je nieco zmienił. "Kotas brzmiało jak kotlet, a Kotys to już coś innego, nie?" - zażartował w jednym z wywiadów.

Aktor pod koniec życia zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zrezygnował z występów w filmach i na teatralnej scenie. Miał problemy z poruszaniem się oraz demencją. Zmarł w nocy z 27 na 28 stycznia 2021 roku. Miał 89 lat. Pochowano go na cmentarzu w Lusowie.