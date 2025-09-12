"Idź na całość" kultowy teleturniej lat 90.

Program "Idź na całość" był teleturniejem, który w latach 90. cieszył się ogromną popularnością. Widzowie przed ekranami telewizorów przeżywali decyzje uczestników, którzy wybierali bramkę nr 1, 2 albo 3 i gdy zamiast nagrody po odsunięciu kotary ukazywał się kot o imieniu Zonk.

Zygmunt Chajzer o początkach "Idź na całość". Co usłyszał od producenta?

W programie są te same trzy bramki, ale Zonk trochę się zmienił. Przeszedł face lift i jest ładniejszy. Tamten był bardziej złośliwy, ten taki nie jest- śmieje się Zygmunt Chajzer w rozmowie z Dziennik.pl.

Prezenter wspominając początki "Idź na całość" przyznaje, że to był program, który oglądał zanim zaczął go prowadzić. Wyjeżdżając do pracy, do Berlina Zachodniego.

Kiedy zacząłem go prowadzić, robiłem to, co widziałem w niemieckiej telewizji, co robił prowadzący Jörg Dreger. Zaraz po castingu rozmawialiśmy z producentem Włodkiem Wróblewskim. On powiedział mi wtedy, że góra miesiąc, dwa a może trzy i będę jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w telewizji. Stwierdziłem, że to dobry żart. Tymczasem po tych trzech miesiącach okazało się, że mamy 10 milionów widzów - opowiada Chajzer. Dodaje, że w tamtych czasach, jeśli chodzi o oglądalność, "Idź na całość" przeskoczyło wiadomości a nawet prognozę pogody.

Nagrody w "Idź na całość". O czym dziś marzą uczestnicy?

O jakich nagrodach dziś marzą uczestnicy programu? Czy coś się w tej kwestii zmieniło? Są podróże, ale auto najczęściej jest tym, o czym marzysz jako uczestnik. Na drugim miejscu myślę podróże. Państwo chcą podróżować. Japonia jest tym wymarzonym kierunkiem. Doszło też dużo fajnych nagród, których kiedyś nie było. Na przykład quady albo deski SUP. Kiedyś hitem były roboty kuchenne, ale i dziś w bramkach można znaleźć nagrodę w postaci sprzętu AGD - wylicza Zygmunt Chajzer.

W nowej odsłonie programu "Idź na całość" nie jest jedynym prowadzącym. Towarzyszy mu Robert Motyka. Jak wygląda ta współpraca? Jak Robert Motyka czuje się w roli debiutanta u boku Zygmunta Chajzera? Zobaczcie nasze WIDEO.