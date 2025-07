On i ona po przejściach

Już od kilku tygodni media żyją romansem Pameli Anderson i Liama Neesona. Kanadyjska aktorka, która pięciokrotnie stawała na ślubnym kobiercu, zakochała się w Liamie Neesonie. 58-letnia gwiazda "Słonecznego patrolu" robi teraz znowu karierę. Doceniono m.in. jej występ w filmie "The Last Show Girl".

Liam Neeson ma 73 lata i jest wdowcem. Gwiazdor, nominowany do Oscara za rolę w "Liście Schindlera", ma na swoim koncie wiele doskonałych ról, m.in. w takich filmach jak "Michael Collins", "Rob Roy", "Milczenie" czy serii "Gwiezdne wojny". W latach 80. XX wieku Liam Neeson był związany z Helen Mirren. W 1994 r. poślubił aktorkę Natashę Richardson, która zmarła w 2009 r. po wypadku na stoku narciarskim.

Reboot "Nagiej broni"

Reboot słynnego komediowego cyklu "Naga broń" z Liamem Neesonem w roli głównej to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego lata. Do polskich kin film zawita 1 sierpnia. Neeson gra syna gamoniowatego porucznika Franka Drebina, w którego w oryginale wcielał się Leslie Nielsen. Pameli Anderson przypadła rola jego kochanki. Odpowiedniczką bohaterki z oryginału była grana przez Priscillę Presley Jane Spencer. Paula Waltera Hausera zobaczymy jako Eda, partnera Drebina. Będą musieli połączyć siły, aby zmierzyć się z granym przez Kevina Duranda czarnym charakterem.

"Jestem w niej szaleńczo zakochany"

"Jeśli chodzi o Pamelę, po pierwsze, jestem w niej szaleńczo zakochany. Praca z nią to sama przyjemność. Brakuje mi słów, by opisać, jaka jest wspaniała. Po drugie, nie ma wielkiego ego. Po prostu przychodzi na czas. Jest zabawna i łatwa we współpracy" - mówił Liam Neeson o Pameli Anderson w wywiadzie dla "People" w październiku 2024 roku. Miały się jednak te słowa odnosić do profesjonalizmu aktorki. Pamela Anderson też bardzo chwaliła Neesona. "Liam to idealny dżentelmen, który wydobywa z ciebie to, co najlepsze" - powiedziała m.in.

Spędzają razem wiele czasu

Liam Neeson i Pamela Anderson we wcześniejszych wywiadach twierdzili, że nie szukają nowych miłości. Jak się okazuje, najprawdopodobniej życie zadecydowało za nich. Teraz ludzie z otoczenia aktorskiej pary donoszą, że Liam Neeson i Pamela Anderson spędzają ze sobą dużo czasu w kanadyjskim domu aktorki.