Anna Korcz to ceniona aktora, którą fani polskich produkcji telewizyjnych z pewnością kojarzą z serialu "Na Wspólnej". Artystka od dłuższego czasu prowadzi także malowniczo usytuowany ośrodek Zacisze w mazowieckim Pomiechówku. Jej posiadłość rozciąga się na pięciu hektarach w sąsiedztwie rzeki Wkry i stanowi atrakcyjną przestrzeń zarówno do rekreacji, jak i organizacji imprez okolicznościowych w tym licznych wesel.

O planach budowy domu dla seniora aktorka opowiadała już kilka lat temu. "Od siedmiu lat robię wesela, ale ponieważ życie wygląda tak, że rodzimy się, pobieramy, rodzimy dzieci, umieramy, to jest koło - dlatego rozpoczynam budowę najpiękniejszego w Polsce domu seniora na 120 osób" - powiedziała Anna Korcz w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle w 2018 r.

Budowa zacznie się już za chwilę

Dziennikarze serwisu Serwis Shownews.pl skontaktowali się z mężem gwiazdy i zapytali, jak wygląda sprawa z planowaną inwestycją. "Opóźniła nas biurokracja, bo ten nasz teren leży w rezerwacie przyrody. Na szczęście mamy już pozwolenie na budowę i być może uda się we wrześniu rozpocząć prace" - ujawnił Paweł Pigoń. Powiedział też, że przygotowując się do rozpoczęcia inwestycji, odwiedził 68 podobnych obiektów, w tym w USA, Kanadzie czy Japonii. Ostatecznie małżonkowie zdecydowali się na współpracę z projektantami z Wiednia.

"Chcemy mieć w naszym domu seniora m.in. ruchome dno w basenie. Jeśli ktoś będzie chciał pływać, to dno się opuszcza, a jeśli chce ćwiczyć rehabilitację, to wiadomo, że ta głębokość musi być niższa. Oczywiście taki pobyt będzie kosztował, ale to będzie adekwatne do jakości. Za pokój jednoosobowy trzeba będzie zapłacić około 14 tys. zł, za pokój dla małżeństw 20 tys. zł miesięcznie" - ujawnił mąż Anny Korcz.