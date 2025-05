Paweł Tur i Marek Kościkiewicz połączyli siły. To nowy hit

"Azyl" to najnowszy singiel Pawła Tura. Utwór jest pełen lekkości, pozytywnej energii i refleksji nad chwilą wytchnienia, której każdy z nas czasem potrzebuje. Za tekst i muzykę odpowiada Marek Kościkiewicz, założyciel legendarnej grupy De Mono.

To już kolejna udana współpraca muzyczna Pawła z autorem takich hitów jak: "Statki na niebie", "Szczęśliwego nowego Jorku" czy "Ona jest ze snu". Wcześniej wspólnie stworzyli, m.in. piosenkę "Takiej Cię nie znałem".

Paweł Tur i Marek Kościkiewicz stworzyli hit. "Lubię ten sznyt lat 90."

Bardzo cenię sobie współpracę z Markiem. Byłem fanem melodii, które tworzy na wiele lat przed tym jak nawiązaliśmy współpracę. Lubię ten sznyt lat 90. Wtedy właśnie przywiązywało się wagę do melodyki. Mam nadzieję, że ludzie docenią to również w moich utworach, a szczególnie w "Azylu". Lubię estetykę popowo-rockowej – opowiada Paweł Tur.

Natomiast utwór "Azyl" idealnie wpisuje się w klimat wiosny i lata – pozwala oderwać się od codzienności, znaleźć swoją przestrzeń i na chwilę zatrzymać się w pędzącym świecie. W warstwie muzycznej "Azyl" łączy charakterystyczne gitarowe brzmienie Pawła z melodyjną, wpadającą w ucho linią, która sprawia, że chce się do niej wracać. Do singla powstał również teledysk, w którym wystąpili muzycy znani ze współpracy z zespołem Lemon i Zalia. Za realizację klipu odpowiada Sebastian Malicki. Zdjęcia do klipu zrealizowano w Warszawie. A oto efekty:

Paweł Tur zdradza, gdzie ma swój "Azyl". "Mam kilka miejsc"

Okazuje się, że wokalista ma bardzo romantyczną duszę. Wolny czas spędza najchętniej na łonie natury lub w biurze, gdzie może zamknąć drzwi i zatapiać się w dźwiękach gitary.

Mam kilka miejsc, które nazywam swoim azylem. Jeden jest w moim biurze, gdzie często zamykam się, żeby pograć na gitarze. Innym razem biorę swojego psa i biegamy po polach lub wyjeżdżamy w góry lub nad morze, gdzie dużo spacerujemy. Lubię także wracać do domu. Dom jest również moim azylem, choć mam niespokojną duszę i ciągle gdzieś się przemieszczam. Tak naprawdę większość życia spędzam w rozjazdach, pomiędzy koncertami, wywiadami, pracą nad piosenkami w różnych częściach kraju, więc zawsze z radością wracam do miejsca, gdzie jest mój dom i moja ukochana – zdradza Paweł Tur.

Wokalista i gitarzysta karierę muzyczną zaczynał jako czternastolatek. W piosence metaforą azylu jest bar. Prywatnie wolę uciekać w miejsca, gdzie mam kontakt z naturą i mogę oddychać świeżym powietrzem, zatapiając się w myślach. Lubię też wsiąść na mojego ścigacza i gnać przed siebie– dodaje muzyk.

Życie prywatne Pawła Tura. "Narzeczona nie ma ze mną łatwo"

Choć Paweł Tur w mediach ani w sieci nie epatuje zbytnio życiem prywatnym, nie ukrywa, że jest stały w uczuciach. Jakiś czas temu nawet zaręczył się z piękną Wiktorią. Jak narzeczona znosi jego częste wyjazdy i towarzystwo kuszących dziewczyn?

Moja narzeczona nie ma ze mną łatwo, ale już się przyzwyczaiła do mojego trybu życia i częstych wyjazdów. Kiedyś jeździła ze mną na koncerty oraz wydarzenia show-biznesowe, w których brałem udział. Wtedy też pracowaliśmy razem. Teraz bardziej skupia się na swojej pracy i obowiązkach związanych z własną firmą. Na pewno ma do mnie duże zaufanie, bo nie tylko gram koncerty, ale zostałem też przewodniczącym konkursu piękności Polska Miss - mówi Paweł Tur.

Za chwilę zaczynają mi się wyjazdy związane z tą funkcją. Dziewczyn kręci się wokół mnie sporo, ale podchodzę do wszystkiego profesjonalnie. Oceniam dziewczyny nie tylko z uwagi na powierzchowność, ale i to, co sobą reprezentują i co mają do powiedzenia. Na szczęście Wiktoria nie jest zazdrosna. Rozumie moją pracę, poznała ją od kulis i wiedziała, na co się pisze wchodząc w związek z muzykiem – wyjaśnia twórca "Azylu".