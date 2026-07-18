Menadżer Krzysztofa Krawczyka kontra Marian Lichtman

Spór między Andrzejem Kosmalą a Marianem Lichtmanem trwa od wielu lat. Ostatnio konflikt przybrał na sile. Menadżer Krzysztofa Krawczyka zamieścił w sieci archiwalne nagranie z udziałem artysty ożywione za pomocą sztucznej inteligencji.

Niedługo później zwyzywał w sieci Mariana Lichtamana. "Marian, ty jesteś debil, który dla pokazania swej mordy zrobi wszystko! Tak powiedziała do mnie małżonka Mariana. Słowo przeciwko słowu. Nie, bo na szczęście mam to nagrane. (...) Wbrew deklaracjom twoim o miłości do Krawczyka, tak naprawdę go nienawidziłeś, bo zazdrościłeś mu kariery, która - jak uważałeś - należała się tobie" - napisał Kosmala.

Marian Lichtman odpowiada Andrzejowi Kosmali

Wywołany do tablicy Marian Lichtman długo milczał, ale w końcu zabrał głos. Nazwał Kosmalę "potworem", nie szczędził również gorzkich słów pod adresem Ewy Krawczyk.

"Boisz się prawdy o sobie! Chwaliłeś się, że Krzysztof w twoim studio nagrał 120 płyt i setki nagrań. Krzysztof i jego rodzina nie dostała ani jednej złotówki. (...) Co ty robisz potworze Kosmalo z Ewą? Cały czas przedłużacie sprawę o spadek. Jak Krzysztof żył, przy każdym spotkaniu potwierdzał, że jego syn dostanie dużą część spadku po nim. Jesteście dla mnie dnem moralnym" - napisał Lichtman.

Wdowa po Krzysztofie Krawczyku reaguje. Apeluje do Lichtmana

Wdowa po Krzysztofie Krawczyku nie przeszła wobec tego wpisu obojętnie. W sieci pojawił się wpis, w którym zaapelowała do Mariana Lichtmana, by "przestał szpanować jej mężem".

"Marianie, nie szpanuj moim mężem. Zajmij się swoją rodziną, a nas zostaw w spokoju. (...) Nie pozwolę na szkalowanie dobrego imienia Krzysztofa poprzez opowiadanie nieprawdziwych historii o jego rzekomej chorobie alkoholowej" - czytamy we wpisie.

"Przestań także wprowadzać ludzi w błąd i rozpowszechniać nieprawdziwe informacje. Mój Krzyś ostrzegał mnie przed tobą i prosił, żebym uważała. Powiedział, że jesteś złym człowiekiem" - napisała Ewa Krawczyk. Czy cała trójka kiedyś dojdzie do porozumienia i zakopie wojenny topór?