Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat. O tym, że odeszła poinformował jej mąż. Zamieścił w sieci wpis.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Tak pożegnał ją mąż

"Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał Robert Wolański.

Agnieszka Maciąg występowała w teledyskach De Mono

Agnieszka Maciąg nie tylko brała udział w sesjach zdjęciowych oraz pokazach mody. Można ją było również zobaczyć w teledyskach zespołu De Mono. Cudowna, wspaniała, skromna osoba. Jedna z najciekawszych i najpiękniejszych polskich modelek. A przy okazji jednak gdzieś zachowała tę ogromną skromność i pokorę. A współpracowało nam się cudownie, bo tak jak mówię, to fantastyczna osoba. Więc pomimo różnicy wzrostu, bo pomiędzy nami było sporo, mieliśmy zawsze ogromną radość i przyjemność w spotkaniach i w pracy - tak w rozmowie z Plejadą wspominał ją Andrzej Krzywy, lider De Mono.

W ilu teledyskach De Mono wystąpiła Agnieszka Maciąg?

Współpraca Agnieszki Maciąg i zespołu rozpoczęła się przypadkiem. Gdy organizowane były dni firmy Zic Zac, której właścicielami byli właśnie muzycy De Mono. Pracownikiem był Paweł Maciąg, mąż modelki, który na wyjazd zabrał właśnie żonę.

Ta nasza przyjaźń i zafascynowanie osiągnęło taki punkt, że stwierdziliśmy, że może wystąpiłaby z nami na koncercie podczas występu w Sopocie. Śpiewaliśmy wtedy nowy numer, który nazywał się "Malowana kwiatami" i Agnieszka powiedziała: "No spoko, ja wystąpię, nie ma problemu. Tylko że ja nie mam żadnej kiecki, a już tym bardziej w kwiaty". Więc jeden z pracowników wybrał się razem z Agnieszką i poszli szybko kupić jakąś kieckę, która była w kwiaty - opowiadał Krzywy. Wspólnie nakręcili aż 10 teledysków. Lider De Mono podkreśla, że Agnieszka Maciąg była ich "ogromną muzą".