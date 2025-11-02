Tomasz Jakubiak zmarł w czerwcu. Walczył z chorobą

Tomasz Jakubiak odszedł kilka miesięcy temu, dokładnie 30 kwietnia br. Zmarł w Atenach, gdzie do końca walczył z chorobą, z którą zmagał się przez kilka ostatnich miesięcy swojego życia.

Wpis siostry Tomasza Jakubiaka rozdziera serce. 'Płaczę'
Wpis siostry Tomasza Jakubiaka rozdziera serce. "Płaczę"

W Zaduszki jego żona Anastazja postanowiła powspominać męża. Zamieściła w sieci zdjęcie oraz krótki, ale bardzo wzruszający wpis. Wróciła wspomnieniami do chwil, które wspólnie spędzili. Wyznała też, jak ich 5-letni syn radzi sobie z żałobą po stracie ukochanego taty.

Na zdjęciu, które w sieci zamieściła Anastazja widać uśmiechniętego Tomasza Jakubiaka z widelcem i nożem w dłoni, zajadającego steka. Takiego chcę cię dzisiaj pamiętać - napisała pod zdjęciem. W oddzielnym poście zamieszczonym w sieci napisała, jak ich syn radzi sobie z żałobą i tęsknotą za tatą, którego już nie ma. Chłopiec bardzo przeżywa jego odejście a formą wyrażania emocji stało się dla niego malowanie.

Syn Tomasza Jakubiaka tęskni za tatą. Jak radzi sobie z żałobą?

Dzisiaj Tomuś bardzo tęskni za tatą. Niedawno odkryłam, że jedynym ze sposobów radzenia sobie z tęsknotą jest malowanie. Tomuś bawi się, maluje i przekłada na płótno emocje, które mu towarzyszą. Tak się komunikuje. Co w przypadku 5-latka mierzącego się ze stratą ukochanego taty, nie jest łatwe. Malowanie to dla nas jeden ze sposobów na wspominanie i regulację emocji - napisała żona zmarłego kucharza.