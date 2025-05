Dla wielu to smak dzieciństwa – poranki w przedszkolu, kubek ciepłej „inki” na koloniach, śniadania w szkolnej stołówce. Kawa zbożowa, choć przez lata zapomniana, dziś wraca do łask. I to nie tylko z powodów sentymentalnych – ma bowiem sporo do zaoferowania dla zdrowia.