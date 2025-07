Edyta Wojtczak przez 40 lat zapowiadała programy w Telewizji Polskiej czasów PRL. Prowadziła także okolicznościowe imprezy i popularny wówczas program "Telewizyjny Koncert Życzeń". W pewnym momencie postanowiła odejść z zawodu. Zniknęła nie tylko z wizji, ale i także z show-biznesu.

Edyta Wojtczak nie udziela się w show-biznesie. Wiedzie skromne życie

Kultowa prezenterka czasów PRL rzadko udziela wywiadów. Portalowi zlotascena.pl jakiś czas temu wyznała, że mieszka obecnie w centrum Warszawy w kawalerce o powierzchni 34 metrów kwadratowych. To pokój z kuchnią.

Edyta Wojtczak nie jest z nikim związana i nie ma dzieci. Do niedawna miała kota, bo to zwierzęta, które uwielbia. Niestety jej pupil odszedł a ona nie chce już brać do domu żadnych nowych zwierząt.

Edyta Wojtczak mieszka sama. Wiele lat temu rozwiodła się z mężem

Edyta Wojtczak była żoną Michała Szymańskiego, który był operatorem kamery. Mężczyzna wyemigrował. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Kiedyś dzieliłam je z mężem, z którym się potem rozwiodłam. Potem był pies, pies z kotem, dwa koty (...). Od 30 lat mieszkam w tym samym miejscu. Czuję sentyment do tego lokum. To był pierwszy własny kąt po wyjściu spod "skrzydeł rodziców" - opowiadała w wywiadzie dla "Poznaniaka".

Jestem pod dobrą opieką i spędzam czas w swoim mieszkaniu. Lubię czasami powspominać stare, dobre czasy, ale to już minęło. Teraz nie jestem osobą publiczną i normalnie żyję - wyznała Edyta Wojtczak.

Uwielbiana prezenterka czasów PRL ma problemy ze zdrowiem. Co jej dolega?

Okazuje się, że 89-letnia była prezenterka TVP ma obecnie problemy ze zdrowiem. W rozmowie ze "Złotą sceną" wyznała, że uniemożliwiają jej wychodzenie z domu. Czas spędza głównie w swoim małym mieszkaniu.

Niestety muszę pozostać w domu, bo zdrowie nie pozwala mi wyjść na zewnątrz. Siedzę w mieszkaniu. Rzadko oglądam telewizję. Wolę coś poczytać. Generalnie żyję po swojemu i nie chcę się udzielać publicznie - powiedziała Edyta Wojtczak.