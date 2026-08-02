Tajemniczy zamach z czasów PRL. W stolicy próbowano zabić palestyńskiego terrorystę

Do zamachu na Abu Dawuda doszło 1 sierpnia 1981 roku w kawiarni na pierwszym piętrze hotelu Victoria, gdzie obecnie mieści się kasyno. Do siedzącego przy stoliku Palestyńczyka podszedł nieznany mężczyzna i oddał kilka strzałów. Abu Dawud został trafiony w brzuch, klatkę piersiową i w szczękę. W ciężkim stanie przewieziono go do szpitala Akademii Medycznej przy ulicy Banacha.

Rannego terrorystę przewieziono do Berlina

Początkowo okoliczności strzelaniny nie wskazywały na jej polityczne tło. Dopiero później władze PRL ustaliły, że rannym jest Mohammed Ode, znany jako Abu Dawud - jeden z przywódców organizacji Czarny Wrzesień i jeden z organizatorów ataku na izraelskich sportowców podczas igrzysk w Monachium. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przeniesiony do szpitala MSW, a po około dwóch tygodniach przewieziony do Berlina Wschodniego, gdzie leczenie kontynuowano pod nadzorem służb NRD.

Kulisy zamachu w hotelu Victoria spowija tajemnica

Do dziś nie ustalono, kim był zamachowiec. Abu Dawud twierdził, że strzelał do niego podwójny agent, czyli Arab działający na zlecenie Mosadu. Według innej hipotezy za zamachem mogła stać również Organizacja Abu Nidala - radykalna palestyńska frakcja, która zwalczała również działaczy palestyńskich uznawanych za zbyt skłonnych do negocjacji z Izraelem.

Kim był terrorysta, który miał zginąć w Warszawie

Abu Dawud (ur. w 1937 r.) związany był z Organizacją Wyzwolenia Palestyny i lewicową partią Fatah, w 1971 r. został jednym z przywódców Czarnego Września - palestyńskiej organizacji terrorystycznej powiązanej z Fatahem. Organizacja odpowiadała m.in. za zabójstwo premiera Jordanii Wasfiego al-Tala w 1971 roku, porwanie samolotu belgijskich linii Sabena lecącego z Brukseli do Tel Awiwu w 1972 roku oraz atak podczas igrzysk w Monachium.

Abu Dawud nie uczestniczył w samym ataku w Monachium, ale odpowiadał za jego przygotowanie i logistykę, do czego po latach publicznie się przyznał. Podczas zamachu dwóch izraelskich sportowców zginęło w wiosce olimpijskiej, a dziewięciu zostało uprowadzonych. Wszyscy zginęli później na lotnisku Fuerstenfeldbruck podczas nieudanej próby odbicia przeprowadzonej przez niemiecką policję. Zginęło również pięciu palestyńskich napastników i niemiecki policjant. Igrzyska przerwano na ponad 30 godzin – po raz pierwszy w historii nowożytnych olimpiad.

Operacja Gniew Boży

W odpowiedzi na wydarzenia w Monachium rząd Izraela pod kierownictwem premier Goldy Meir rozpoczął operację Gniew Boży, której celem było odnalezienie i zabicie osób odpowiedzialnych za przygotowanie ataku. Operacja ta stała się później kanwą filmu "Monachium" w reżyserii Stevena Spielberga. W kolejnych latach izraelski wywiad zlikwidował wielu członków i współpracowników Czarnego Września oraz innych palestyńskich organizacji zbrojnych. Abu Dawud, uznawany za głównego architekta zamachu w Monachium, zdołał jednak tego uniknąć.

PRL oficjalnie popierał Palestynę

W ciągu kolejnych lat Palestyńczyk często przebywał w Europie Środkowo-Wschodniej m.in. w PRL. Komunistyczna Polska oficjalnie popierała palestyńskie ruchy narodowowyzwoleńcze na Bliskim Wschodzie, a w praktyce udzielała im wsparcia logistycznego. Władze w Warszawie tolerowały obecność palestyńskich działaczy i członków organizacji zbrojnych, którzy przyjeżdżali m.in. na szkolenia i studia. Komunistyczna Polska była też dostawcą uzbrojenia oraz krajem wykorzystywanym do organizacji transportu sprzętu wojskowego.

"Byłem w Polsce kilkaset razy, spotykałem się z ludźmi z rządu, mieliśmy z nimi dobre kontakty. Polski rząd szkolił naszych ludzi. Wielokrotnie kupowaliśmy od nich broń, Kałasznikowy. Czasem kupowaliśmy też taki mniejszy pistolet. Polska broń była najlepsza" - mówił Abu Dawud w TVN w 2008 r. Abu Dawud zmarł 3 lipca 2010 r. w Damaszku.

W PRL o tym zamachu nie mówiono

Władze PRL celowo nie mówiono publicznie o zamachu w warszawskim hotelu Victoria, starając się go całkowicie przemilczeć i wyciszyć. Władze obawiały się skandalu dyplomatycznego oraz ujawnienia, że Polska była miejscem spotkań i interesów bojowników z Bliskiego Wschodu. Resort Spraw Wewnętrznych prowadził śledztwo w tajemnicy, nie nagłaśniając, że celem był organizator zamachu w Monachium.