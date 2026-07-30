Rodzina chciała ubezwłasnowolnić Igę Cembrzyńską. Uratował ją szwagier

30 lipca ks. Andrzej Luter poinformował o śmierci Igi Cembrzyńskiej. Aktorka i piosenkarka zapisała się w historii polskiej kultury m.in. rolą w kultowej "Hydrozagadce" oraz przebojem "Kochasia, który odszedł w siną dal".

Zachwycająca gwiazda PRL - w Idze Cembrzyńskiej kochali się wszyscy

Iga Cembrzyńska była jedną z najbardziej znanych aktorek w PRL-u. Piękna, zmysłowa, pełna energii, ekscentryczna. Świetnie śpiewała, grała w filmach, m.in. w "Rękopisie znalezionym w Saragossie", "Salcie" czy "Hydrozagadce". Mówi się, że o jej względy zabiegali najprzystojniejsi amanci, z Tadeuszem Plucińskim i Bohdanem Łazuką na czele.

Pierwsze małżeństwo Igi Cembrzyńskiej

Pierwszym mężem Igi Cembrzyńskiej był filozof Andrzej Kasia. zakończyła niezbyt szczęśliwe, 10-letnie małżeństwo z filozofem, Andrzejem Kasią. Była jeszcze studentką warszawskiej szkoły teatralnej, gdy o 5 lat filozofa. "Byłam młoda, zakochana, przepełniała mnie euforia. Dziewczyny marzą o księciu z bajki... W latach sześćdziesiątych, jeśli kobieta chciała zamieszkać z mężczyzną, musiała za niego wyjść. Wzięłam ślub, ponieważ chciałam zamieszkać i żyć z Andrzejem Kasią" - stwierdziła w wywiadzie-rzece "Mój intymny świat". Byli różni jak ogień i woda. Andrzej Kasia miał być zazdrosny o piękną, robiącą karierę żonę. Pewnego dnia Cembrzyńska powiedziała dość. "Wyszłam z mieszkania, jak stałam" - mówiła. I już nie wróciła.

Spotkanie Igi Cembrzyńskiej i Andrzeja Kondratiuka

Iga Cembrzyńska od 1971 r. była związana z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem. Pobrali się w latach 80. i pozostali razem aż do jego śmierci w 2016 r. Gdy się poznali w 1969 r. na planie filmu "Hydrozagadka", byli w innych związkach. Gdy rok później usiedli przy tym samym stoliku w SPATIF-ie, oboje byli już wolni. Od tego momentu aktorka i reżyser byli nierozłączni. Pisali scenariusze, tworzyli kolejne filmy. Zamieszkali w Gzowie, gdzie kręcili filmy. "Była niezwykle utalentowaną osobą i Andrzej nie zrobiłby swoich ostatnich filmów - tych wiejskich - gdyby nie było przy nim Igi" - powiedziała PAP reżyserka, kostiumografka, scenografka, producentka filmowa Ajka Tarasow.

Choroba Andrzeja Kondratiuka

Na początku lat 2000. gdy Andrzej Kondratiuk poważnie zachorował - rak, wylew. Aktorka całkowici zrezygnowała z pracy i poświęciła się opiece nad ukochanym. Przysięgła, że zrobi wszystko, by go uratować. Gdy wydawało się, że sytuacja się poprawia, choroba wróciła. Ostatnie miesiące życia Andrzej Kondratiuk spędził u swojego brata Janusza. Iga Cembrzyńska regularnie do niego przyjeżdżała, ale nie była już w stanie samodzielnie zapewnić mu całodobowej opieki.

Janusz Kondratiuk obronił Igę Cembrzyńską przed jej rodziną

Andrzej Kondratiuk zmarł w 2016 r. Dla Igi Cembrzyńskiej był to mocny cios. "Bez Andrzeja siebie nie widzę. Ja nie istnieję bez niego" - mówiła w jednym z wywiadów. Spadł wtedy na nią kolejny cios. Rodzina postanowiła ją ubezwłasnowolnić. Chciano ją umieścić w zakładzie opiekuńczym. W obronie gwiazdy stanął brat zmarłego męża, Janusz Kondratiuk, który zorganizował pomoc adwokacką i doprowadził - po serii konsultacji psychologicznych - do pomyślnego odrzucenia wniosku w apelacji. Po wyczerpującej sądowej batalii Iga Cembrzyńska znalazła bezpieczne schronienie w domu Janusza Kondratiuka i jego żony Beaty, którzy otoczyli ją opieką i zapewnili jej opiekę w domu na Kaszubach.