Krzysztof Piasecki to znany polski satyryk. Wraz z Januszem Rewińskim przez lata tworzył duet w kultowym programie telewizyjnym "Ale plama". W formacie emitowanym przez TVN obydwaj komentowali otaczającą ich rzeczywistość.

Krzysztof Piasecki miał wylew

Od kilku lat Krzysztof Piasecki jest mniej obecny w polskim show-biznesie. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swoich problemach ze zdrowiem i powrocie do pełni sił. Satyryk jakiś czas temu przeszedł udar. W rozmowie z Onet przyznał, że w walce o jego zdrowie, ogromną rolę odegrał czas.

Okazuje się, że gdy pojawiły się u niego pierwsze objawy, artysta sam wsiadł za kierownicę, by szybko dotrzeć na SOR. Żona później opowiadała, że kiedy zobaczyła, iż skręcam na Rzeszów, chciała wyskoczyć z auta. Kobiety znają jedną drogę do szpitala, a ja znałem kilka i wybrałem tę, która wydawała mi się najszybsza - opowiadał Krzysztof Piasecki.

Krzysztof Piasecki wróci na scenę?

Satyryk przyznaje, że trafił w dobre ręce i medycy odpowiednio się nim zajęli. Musiał jednak przez długi czas wracać do zdrowia. Przyznał, że czuł lęk przed utratą pamięci. Po wylewie zacząłem mieć problemy z pamięcią. Pomyślałem, że z występów scenicznych chyba już nic nie będzie. Kiedy wychodzisz na scenę i nagle zapominasz tekstu albo muzyki do piosenki, którą wykonywałeś tyle razy, to naprawdę się boisz - wyznał Piasecki.

Czym dziś zajmuje się Krzysztof Piasecki?

Wspomniał również o swojej emeryturze. Sama emerytura nie wpłynęła jakoś fantastycznie na moje samopoczucie – mówi wprost. Przyznaje, że żona dba o to, by w ich codzienności nie było monotonii. W te wakacje zamierzają wyruszyć do Jastarni i Chorwacji.

Moje zawodowe życie jest dziś mało skomplikowane: przygotowuję felietony dla Radia 357, raz w tygodniu mam przegląd prasy w Radiu Kraków i właściwie na tym kończy się moja aktywność. Facebook był czymś dodatkowym, ale do niego też wróciłem. Ostatni wpis miał bardzo dobry odbiór, więc pomyślałem sobie, że może jest to komuś potrzebne - powiedział Piasecki.