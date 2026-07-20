Anna Dymna kończy 75 lat

Anna Dymna świętuje 20 lipca urodziny. Znana i uwielbiana przez wielu aktorka kończy właśnie 75 lat. Urodziła się w 1951 roku w Legnicy. Jest córką ekonomistki i inżyniera lotnika.

W czym grała Anna Dymna?

Aktorka wychowywała się w okolicach Krakowa. Mimo, że nie pochodziła z artystycznej rodziny, interesowała się sztuką. Debiutowała w 1969 roku na deskach teatru. Cztery lata później została absolwentką PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Aktorka zagrała w takich filmach i serialach jak:

"Janosik"

"Znachor"

"Trędowata"

"Królowa Bona"

"Pestka"

"Siedlisko"

"Duże zwierzę"

Anna Dymna zajęła się także działalnością charytatywną. We wrześniu 2003 roku założyła w Krakowie Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Czyją matką chrzestną jest Anna Dymna?

Mało, kto wie, że Anna Dymna to matka chrzestna wschodzącej gwiazdy polskiej sceny muzycznej i filmowej. W przeszłości aktorka przyjaźniła się z jej rodzicami. Chodzi o Jana Englerta i Beatę Ścibakówną. To właśnie ich córkę, czyli Helenę Englert Anna Dymna podawał do chrztu.

Co swojej chrześnicy wysłała Anna Dymna?

Tajemnicę tę trzy lata temu młoda i wzbudzająca kontrowersje gwiazda, zdradziła w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Przyznała, że nie utrzymuje bliskiej relacji ze swoją matką chrzestną. Ja nie mam z panią Anią [kontaktu]. Nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w 2018 r. na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mamy kontaktu - wyznała Helena Englert.

To nie jest tak, że my nie mamy ze sobą bliskiego kontaktu ze względu na jakąś niesnaskę. Co roku wysyłała mi z Krakowa filiżanki takie piękne porcelanowe. Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo - tłumaczyła.