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Anna Dymna nie ma kontaktu z chrześnicą. To kontrowersyjna młoda gwiazda

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
18 minut temu
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Anna Dymna
Anna Dymna nie ma kontaktu z chrześnicą. To kontrowersyjna młoda gwiazda/AKPA
Anna Dymna właśnie skończyła 75. lat. Mało kto wie, że znana i uwielbiana przez wielu aktorka jest matką chrzestną młodej, wzbudzającej wiele kontrowersji, gwiazdy. Anna Dymna wiele lat temu przyjaźniła się z jej rodzicami. Okazuje się, ze dziś obydwie nie utrzymują kontaktu. Kogo podawała do chrztu Anna Dymna?

Anna Dymna kończy 75 lat

Anna Dymna świętuje 20 lipca urodziny. Znana i uwielbiana przez wielu aktorka kończy właśnie 75 lat. Urodziła się w 1951 roku w Legnicy. Jest córką ekonomistki i inżyniera lotnika.

W czym grała Anna Dymna?

Aktorka wychowywała się w okolicach Krakowa. Mimo, że nie pochodziła z artystycznej rodziny, interesowała się sztuką. Debiutowała w 1969 roku na deskach teatru. Cztery lata później została absolwentką PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Aktorka zagrała w takich filmach i serialach jak:

  • "Janosik"
  • "Znachor"
  • "Trędowata"
  • "Królowa Bona"
  • "Pestka"
  • "Siedlisko"
  • "Duże zwierzę"

Anna Dymna zajęła się także działalnością charytatywną. We wrześniu 2003 roku założyła w Krakowie Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Anna Dymna grała w kultowym "Znachorze". Co mówi o nowej wersji?
Anna Dymna grała w kultowym "Znachorze". Co mówi o nowej wersji?

Czyją matką chrzestną jest Anna Dymna?

Mało, kto wie, że Anna Dymna to matka chrzestna wschodzącej gwiazdy polskiej sceny muzycznej i filmowej. W przeszłości aktorka przyjaźniła się z jej rodzicami. Chodzi o Jana Englerta i Beatę Ścibakówną. To właśnie ich córkę, czyli Helenę Englert Anna Dymna podawał do chrztu.

Co swojej chrześnicy wysłała Anna Dymna?

Tajemnicę tę trzy lata temu młoda i wzbudzająca kontrowersje gwiazda, zdradziła w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Przyznała, że nie utrzymuje bliskiej relacji ze swoją matką chrzestną. Ja nie mam z panią Anią [kontaktu]. Nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w 2018 r. na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mamy kontaktu - wyznała Helena Englert.

To nie jest tak, że my nie mamy ze sobą bliskiego kontaktu ze względu na jakąś niesnaskę. Co roku wysyłała mi z Krakowa filiżanki takie piękne porcelanowe. Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo - tłumaczyła.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: helena englertAnna Dymnamatka chrzestna
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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