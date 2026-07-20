Anna Dymna kończy 75 lat
Anna Dymna świętuje 20 lipca urodziny. Znana i uwielbiana przez wielu aktorka kończy właśnie 75 lat. Urodziła się w 1951 roku w Legnicy. Jest córką ekonomistki i inżyniera lotnika.
W czym grała Anna Dymna?
Aktorka wychowywała się w okolicach Krakowa. Mimo, że nie pochodziła z artystycznej rodziny, interesowała się sztuką. Debiutowała w 1969 roku na deskach teatru. Cztery lata później została absolwentką PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Aktorka zagrała w takich filmach i serialach jak:
- "Janosik"
- "Znachor"
- "Trędowata"
- "Królowa Bona"
- "Pestka"
- "Siedlisko"
- "Duże zwierzę"
Anna Dymna zajęła się także działalnością charytatywną. We wrześniu 2003 roku założyła w Krakowie Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Czyją matką chrzestną jest Anna Dymna?
Mało, kto wie, że Anna Dymna to matka chrzestna wschodzącej gwiazdy polskiej sceny muzycznej i filmowej. W przeszłości aktorka przyjaźniła się z jej rodzicami. Chodzi o Jana Englerta i Beatę Ścibakówną. To właśnie ich córkę, czyli Helenę Englert Anna Dymna podawał do chrztu.
Co swojej chrześnicy wysłała Anna Dymna?
Tajemnicę tę trzy lata temu młoda i wzbudzająca kontrowersje gwiazda, zdradziła w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Przyznała, że nie utrzymuje bliskiej relacji ze swoją matką chrzestną. Ja nie mam z panią Anią [kontaktu]. Nawet nie wiem, czy mam mówić per pani Ania, czy Ania, dlatego, że ja ostatni raz panią Anię widziałam w 2018 r. na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mamy kontaktu - wyznała Helena Englert.
To nie jest tak, że my nie mamy ze sobą bliskiego kontaktu ze względu na jakąś niesnaskę. Co roku wysyłała mi z Krakowa filiżanki takie piękne porcelanowe. Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo - tłumaczyła.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.