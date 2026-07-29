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Wylansowała wiele przebojów, teraz ciężko choruje. Apel o pomoc dla znanej piosenkarki

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:30
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Wojnowska
Elżbieta Wojnowska ciężko zachorowała/AKPA
Jej piosenki zna kilka pokoleń słuchaczy - wielkim przebojem jest np. "Zaproście mnie do stołu". Elżbieta Wojnowska poważnie zachorowała. Jej przyjaciele zaangażowali się w akcję pomocy, którą wspiera Polska Fundacja Muzyczna.

Informację o zorganizowaniu akcji pomocy dla Elżbiety Wojnowskiej podała Polska Fundacja Muzyczna, która od lat wspiera ludzi muzyki. 77-letnia piosenkarka, kompozytorka, aktorka i pedagog na skutek choroby onkologicznej ma obecnie poważne problemy.

Elżbieta Wojnowska potrzebuje pomocy

"Leczenie trwa, ale jest zbyt kosztowne w zestawieniu z emerytalnymi przychodami. Dlatego przyjaciele starają się pomagać poufnie Eli, w naszej Fundacji utworzyliśmy specjalne dla niej konto, na którym od chętnych pojawia się przyjacielskie wsparcie. Aktualnie gromadzimy budżet na drugi etap leczenia latem, trzeci jest planowany jesienią" - czytamy we wpisie PFM, poświęconym Elżbiecie Wojnowskiej.

"Numer konta publikujemy dla tych, którzy zechcą wesprzeć koszty skomplikowanego leczenia. Przyjaciołom Elżbiety zależy by ją jeszcze usłyszeć na scenie, a to marzenie zależy od sukcesu prowadzonego leczenia, na które Fundacja pomaga zgromadzić środki finansowe" - dodają.

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Kariera Elżbiety Wojnowskiej

Elżbieta Wojnowska jest z wykształcenia aktorka. Jej miłością i przeznaczeniem stała się piosenka literacka i teatralna. Występowała na scenach takich jak Teatr STU, pojawiała się na festiwalach w Opolu, w kameralnych spektaklach i programach poetyckich, zawsze stawiając na treść i autentyczność. Elżbieta Wojnowska śpiewa wiersze Agnieszki Osieckiej, Ewy Lipskiej czy Haliny Poświatowskiej. Największą popularność zdobyła za sprawą piosenki "Zaproście mnie do stołu" do tekstu poety Włodzimierza Szymanowicza. Utwór w 1974 r. najpierw podbił serca widzów i jurorów Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, a wkrótce usłyszała go cała Polska dzięki występowi na scenie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie Elżbieta Wojnowska też zdobyła główną nagrodę. Bardzo znana jest też m.in. jej piosenka "Sztuczny miód".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: chorobapiosenkarkapomoc
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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