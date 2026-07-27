Majka Jeżowska zwalnia tempo? "Już się w życiu napracowałam"

Majka Jeżowska jest w świetnej formie. Artystka dwa lata temu wzięła udział w 15. edycji programu Polsat "Taniec z gwiazdami" jesienią 2024 roku; jej partnerem tanecznym był Michał Danilczuk.

Kariera Majki Jeżowskiej

Majka Jeżowska karierę rozpoczęła jeszcze w latach 70. Jej utwory, takie jak "A ja wolę moją mamę", "Wszystkie dzieci nasze są" czy "Najpiękniejsza w klasie", na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki i do dziś są chętnie śpiewane przez kolejne pokolenia.

Majka Jeżowska o koncertach i pieniądzach

Artystka w rozmowie z Plejadą zdradza, że po latach aktywności zmieniła swoje podejście do koncertowania. Teraz Majka Jeżowska występuje rzadziej i wybiera wydarzenia, w których chce wziąć udział. "Dużo się dzieje. Ale też mam takie wrażenie, że im jestem starsza, tym te zajętości są bardziej intensywne. Nie chodzi tu o ilość koncertów, bo ja już się w życiu napracowałam i czasami całe lato występowałam - codziennie grałam koncert w innej miejscowości" - mów artystka. "Tego już dzisiaj nie ma. Na całe szczęście, bo ja nie dałabym już rady. Wolę dzisiaj pracować mniej za większe pieniądze niż dużo za mniejsze. Tak się składa, że to idzie w parze" - powiedziała Majka Jeżowska Plejadzie.