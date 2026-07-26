Trwają prace na planie serialu "Ranczo"

"Ranczo" do dziś uchodzi za jedną z kultowych produkcji TVP. Emisja serialu co prawda zakończyła się 10 lat temu, ale przez kilka ostatnich lat pojawiały się głosy, że trwają prace nad nową wersją. Tak też się stało Od kilku tygodni trwają intensywne prace nad jeszcze jednym sezonem "Rancza". Niektórzy fani już nie mogą się doczekać, inni nie są do końca przekonani, że nowy sezon będzie tak samo zabawny i dobry jak te sprzed lat.

Jak będzie? Tego widzowie dowiedzą się, kiedy zdjęcia się zakończą a nowe "Ranczo" ujrzy światło dzienne. Na razie aktorzy wrócili na plan i realizują kolejne sceny.

Kto znowu zagra w serialu "Ranczo"?

Aktorzy, którzy wrócili na plan serialu "Ranczo" co jakiś czas przemycają w mediach społecznościowych smaczki z planu. Dzięki nim wiadomo, co dzieje się w serialowych Wilkowyjach, czyli Jeruzalu, gdzie powstają zdjęcia do produkcji. Wiadomo też, że na plan nowej odsłony "Rancza" wrócili m.in.:

Cezary Żak

Ilona Ostrowska

Artur Barciś

Bartłomiej Kasprzykowski

Piotr Pręgowski

Marta Lipińska

Violetta Arlak.

Katarzyna Żak nadaje z Jeruzala

Wśród tych, którzy po latach wrócili na plan jest także uwielbiana przez widzów Solejukowa. Wciela się w nią Katarzyna Żak. Aktorka również nie stronie od mediów społecznościowych i zdradza, co dzieje się w Jeruzalu. Jakiś czas temu pokazała serialowego Marianka. Dzisiaj gramy tutaj z Mariankiem. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - mówiła na nagraniu zamieszczonym w sieci.

Katarzyna Żak pokazał dom Solejuków

Teraz Katarzyna Żak pokazała jak wygląda dom Solejuków. Okazuje się, że scenografowie niewiele w nim zmienili. Postawili na klimat dobrze znany z poprzednich sezonów.

Słynna lodówka, pod którą siedzieliśmy i trzymaliśmy pieniądze. Tutaj mogę pokazać schody na górę – te same, nic się nie zmieniły, ale kanapy nowe! I co jeszcze nowego? Widzicie, co jest jeszcze nowego w naszym domu? – pyta aktorka na nagraniu z planu. Tym samym daje widzom do zrozumienia, że coś się jednak zmieni w wystroju domu Solejuków.

W poprzednich odcinkach Solejukowie pokonali wiele kryzysów, ale zawsze dochodzili do porozumienia. Wygrana w Lotto pomogła zapewnić przyszłość dzieciom a sama Solejukowa skończyła studia i została nauczycielką filozofii w Wilkowyjach. Co wydarzy się w nowym sezonie serialu "Ranczo"? Tego dowiemy się już niebawem.

Kim jest Katarzyna Żak?

Katarzyna Żak to polska aktorka filmowa, telewizyjna a także teatralna. Popularność przyniosły jej seriale "Ranczo" a wcześniej "Miodowe lata". Zagrała w nim ze swoim mężem Cezarym Żakiem.

W 1986 ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, filia we Wrocławiu. Katarzyna Żak w 2025 roku wygrała z piosenką "Bo jeśli miłość ma kres" konkurs Premier na LXII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Prywatnie jest mamą dwóch córek - Aleksandry i Zuzanny.