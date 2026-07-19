Dziennik Gazeta Prawana logo

Katarzyna Żak nadaje z planu "Rancza". "Boże, jak Marianek wyrósł"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:34
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Katarzyna Żak
Katarzyna Żak nadaje z planu "Rancza". "Boże, jak Marianek wyrósł"/AKPA
Serial "Ranczo" doczeka się kontynuacji. Kilka dni temu ruszyły zdjęcia do nowego sezonu. Aktorzy, co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się na planie w swoich mediach społecznościowych. Tym razem Katarzyna Żak pokazała się w towarzystwie swojego serialowego synka Mariana. "Boże, jak wyrósł" - mówi.

Trwają zdjęcia do serialu "Ranczo"

Serial "Ranczo" to kultowa produkcja TVP. Jego emisja zakończyła się 10 lat temu. Jakiś czas temu okazało się, że trwają prace nad jeszcze jednym sezonem. Niektórzy fani skakali z radości, inni stwierdzili, że to może się nie udać.

Jak będzie wszyscy dowiedzą się, gdy zdjęcia się zakończą a nowe "Ranczo" będzie miało swoją emisję. Na razie trwają prace na planie.

"Ranczo" wraca. Serialowy Hadziuk o nowym sezonie i udziale Daniela Olbrychskiego
"Ranczo" wraca. Serialowy Hadziuk o nowym sezonie i udziale Daniela Olbrychskiego

Kto wrócił na plan serialu "Ranczo"?

Co jakiś czas aktorzy, którzy biorą udział w tym projekcie, uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się w serialowych Wilkowyjach, czyi Jeruzalu. Wiadomo, że na plan nowej odsłony "Rancza" wrócili m.in.:

  • Cezary Żak
  • Ilona Ostrowska
  • Artur Barciś
  • Bartłomiej Kasprzykowski
  • Piotr Pręgowski.

Katarzyna Żak wróciła do Jeruzala

Wśród tych, którzy ponownie pojawili się na planie nie mogło również zabraknąć jednej z najbardziej charakterystycznych postaci, czyli Solejukowej. Wciela się w nią Katarzyna Żak. Aktorka również pokazała, co dzieje się w Jeruzalu, czyli miejscowości, w której realizowane są zdjęcia.

Katarzyna Żak pokazała serialowego syna

Nostalgia, łza się w oku kręci. Wróciłam dzisiaj na plan do Jeruzala. Nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, bo Jeruzal wypiękniał - mówi Katarzyna Żak na swoim Instagramie. Pokazała także swojego serialowego syna Marianka, czyi Jędrzeja Cempury.

Dzisiaj gramy tutaj z Mariankiem. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - dodała.

Kim jest Katarzyna Żak?

Katarzyna Żak to polska aktorka filmowa, telewizyjna a także teatralna. Popularność przyniosły jej seriale "Ranczo" a wcześniej "Miodowe lata". Zagrała w nim ze swoim mężem Cezarym Żakiem.

W 1986 ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, filia we Wrocławiu. Katarzyna Żak w 2025 roku wygrała z piosenką "Bo jeśli miłość ma kres" konkurs Premier na LXII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Prywatnie jest mamą dwóch córek - Aleksandry i Zuzanny.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serialranczoKatarzyna Żak
Powiązane
Bogdan Kalus
Gwiazda "Rancza" nie ukrywa swojego wyznania. To w Polsce religijna mniejszość
Olbrychski
Burza wokół "Rancza". Reżyser staje w obronie Daniela Olbrychskiego
Barciś
Co za metamorfoza. Artur Barciś pokazał, jak wygląda teraz Czerepach z "Rancza" [WIDEO]
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraQUIZ. Podajemy trzy wskazówki, zgadnij zawód. Zdobędziesz komplet punktów? »
Zobacz
|
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Na plaży w Burgas w Bułgarii doszło do tragedii
Liczyli na rekordy, mają puste hotele. Eksperci: To nie euro odstraszyło turystów
Zakupy w niedzielę 19.07.2026: czy to niedziela handlowa i otwarte są wszystkie sklepy czy trzeba iść do Żabki
Niedziela handlowa 19.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 lipca czy tylko Żabka?
Badanie techniczne samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. UE: W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 sierpnia
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 sierpnia
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj