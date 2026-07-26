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Ta piosenka z popularnego serialu to hit czasów PRL. Autor nie wierzył w jej sukces

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:13
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Rezerwat
Ta piosenka z popularnego serialu to hit czasów PRL. Autor nie wierzył w jej sukces/AKPA
Niektóre hity czasów PRL nie tylko przetrwały próbę czasu, ale wykorzystywane są w nowych aranżacjach w serialowych hitach. Ta piosenka, którą wykorzystano w serialu "Rojst" Netflixa odniosła niebywały sukces. Autor w ogóle nie spodziewał się, że zwykła "pościelówka" stanie się hitem. Jak powstał utwór "Zaopiekuj się mną" zespołu Rezerwat?

"Zaopiekuj się mną/Nawet gdy nie będę chciał/Zaopiekuj się mną/Mocno tak" - ten tekst zna prawie każdy miłośnik polskiego rocka, a już na pewno fan zespołu Rezerwat. Po latach tę piosenkę znaną z czasów PRL usłyszeć można w pierwszej części popularnego serialu Netflixa pod tytułem "Rojst".

Kiedy powstał zespół Rezerwat?

Był rok 1981. To właśnie wtedy Andrzej Adamiak postanawia założyć zespół. Nie jest to jednak jeszcze Rezerwat, ale Kleszcz. Nazwa zmieni się dopiero za kilka miesięcy, gdy zespół zagra pierwszy koncert. Na festiwalu Rockowisko Rezerwat otrzymał pierwszą nagrodę za piosenkę "Obserwator". Sukces ten nie sprawia, że kariera od razu się rozwija. Do studia nagraniowego Rezerwat wchodzi dopiero za rok. Wówczas powstaje pierwszy hit i piosenka "Histeria". Gdy zespół nagrywa pierwszy album, nosi on tytuł "Rezerwat".

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W stanie wojennym wszyscy dopisywali jakieś głupkowate ideologie do wszystkiego. Mnie to raczej nie kręciło. Rezerwat pasował mi do tekstów, podobnie jak znak zakaz wjazdu ze wpisanym słowem rezerwat. To się kleiło - opowiadał Andrzej Adamiak w wywiadzie z 2012 roku.

Zespół Rezerwat miał kłopoty z cenzurą

Założyciel Rezerwatu w zespole gra na basie, śpiewa, ale również komponuje i pisze teksty. Zwrotki i refreny, które tworzy sprawiają, że Rezerwat zaczyna mieć kłopoty z cenzurą. Cenzorzy jeździli za zespołem i wzywali na rozmowy. Byliśmy młodzi i nieświadomi zagrożenia - wspominał Adamiak.

W 1986 roku Adamiak w mieszkaniu w Łodzi komponuje kilka dźwięków na basie. Dokłada do nich charakterystycznie brzmiące klawisze. Piosenka zostaje "wystylizowana" na mieszankę brzmień nowofalowych oraz noworomantycznych. Tak wyglądają początki wielkiego przeboju czasów PRL.

Piosenka "Zaopiekuj się mną" powstała w kwadrans

Realizator kompozycji Rafał Paczkowski tak wspomina moment powstania hitu czasów PRL, którym była piosenka "Zaopiekuj się mną". Przyznaje, że to było jedno z pierwszych nagrań jakie robił i pierwszy duży hit. Wspomina, że poszło całkiem szybko.

Spotkaliśmy się w studio o czwartej po południu, skończyliśmy nagraniem wokalu gdzieś o jedenastej. Poszło bezproblemowo, kapela miała wszystko przećwiczone i zaaranżowane - opowiadał.

Taśmę do radiowej Trójki zabrał menadżer Rezerwatu Jarek Kawecki, a ja pojechałem pospać. Budzę się koło dziewiątej, odruchowo włączam radio, a tam gra "Zaopiekuj się mną". Tak w ówczesnych czasach toczyły się sprawy - wspominał Paczkowski.

Piosenka powstała w rekordowo szybkim tempie, bo w 15 minut. Tekst do niej ułożyli Andrzej Adamiak i Janusz Kondratowicz. To Jasiu nauczył mnie pisać teksty. Prowadziliśmy kłótnie, wręcz wojny - ale fajne kłótnie i wojny. W sumie napisaliśmy tekst od nowa, bo z tego co przyniosłem w stanie nienaruszonym został chyba tylko tytułowy zwrot z refrenu. Czyli to jest rzecz naprawdę wspólna - wspominał Andrzej Adamiak.

Czy "Zaopiekuj się mną" zespołu Rezerwat to historia prawdziwa?

Nie myśleli o tym, że to będzie przebój czasów PRL. Czy ta piosenka opowiada jakąś prawdziwą historię?

Nie ma konkretnej sytuacji czy anegdoty, która stała się powodem napisania tej piosenki. To nie były czasy na pisanie pod wpływem żartu. Panował strach. Zaopiekuj się mną to tekst o tym, że miłość i nienawiść to dwa bardzo mocne uczucia i, co ciekawe, bardzo do siebie podobne, tylko odmienne w wyrazie. Tak jak nie można był tylko złym, tak nie można być tylko dobry - opowiadał Kondratowicz.

To tekst o tym, że w taki trudnym okresie w historii naszego kraju ludzie się kochali, choć tak naprawdę nie wiedzieli, czy mają szansę na jutro. Miłość pozwalała przenosić się w inny świat, inny wymiar, bardziej kolorowy, bardziej bajkowy, odległy od tego, co zgotował jednym dekretem z 13 grudnia 1981 Wojciech Jaruzelski - dodawał.

"Zaopiekuj się mną" to hit serialu "Rojst"

Andrzej Adamiak mówił o piosence "Zaopiekuj się mną", że to zwykła "pościelówka". Tymczasem utwór trafił na Listę Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Pozostał na nim przez sześć tygodni. Piosenka "Zaopiekuj się mną" przyniosła zespołowi Rezerwat rozgłos.

Utwór ten stał się tak popularny, że wykorzystano go w kilku filmach. M.in. "Pręgi" Magdaleny Piekorz, "To my" Waldemara Szarka. Trafił też do hitu Netflixa czyli serialu "Rojst" w reżyserii Jana Holoubka.

Covery "Zaopiekuj się mną" śpiewali m.in. zespół Top One, Verba i Natalia Kukulska. Pochylił się nad nim również duet Karaś/Rogucki zapowiadając nim swój album "Atlas Iskier".

Andrzej Adamiak, który był liderem Rezerwatu zmarł 8 kwietnia 2020 roku. Zdiagnozowano u niego zapalenie wyrostka robaczkowego. Podczas operacji doszło do komplikacji. Współautor i wykonawca utworu "Zaopiekuj się mną" miał 60 lat.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialRojst
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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