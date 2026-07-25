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Przez lata utrzymywał to w tajemnicy. Jego pasja była nielegalna

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:20
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Bareja
Przez lata utrzymywał to w tajemnicy. Jego pasja była nielegalna/PAP Archiwalny
Do dziś uchodzi za kultowego reżysera czasów PRL. Jego filmy i seriale bawią kolejne pokolenia Polaków. Młode pokolenia dzięki jego twórczości mogą dowiedzieć się, jak wyglądała rzeczywistość minionej epoki. Mało, kto wie, że Stanisław Bareja miał nielegalną pasję. Czym z ogromnym zamiłowaniem zajmował się po godzinach?

Jest jednym z tych reżyserów, których Polakom chyba nie trzeba przedstawiać. Jego filmy i seriale bardzo dobrze znają, ci którzy żyli w czasach PRL. Młodzi widzowie oglądają je równie chętnie, bo dzięki nim mogą poznać minioną epokę. Jej absurdy, dziwactwa oraz śmieszności.

Reżyser, nad którym pastwiła się cenzura

Stanisław Bareja to z jednej strony wybitny twórca polskich komedii. Z drugiej ten, którego projekty cenzura traktowała bardzo źle. Krytycy uwielbiali się wręcz pastwić nad jego filmami i serialami. Nie tylko uznawali je za mało ciekawe i wartościowe, ale blokowali również emisję i przesuwali w czasie premiery niektórych z nich. Z produkcji, które realizował Bareja często znikały całe sceny i dialogi.

Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Zacząłem myśleć, czy tak łatwo być..."
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Zacząłem myśleć, czy tak łatwo być..."

Co nakręcił Stanisław Bareja?

Stanisław Bareja debiutował filmem "Mąż swojej żony", który powstał w 1961 roku. Od razu przypadła widzom do gustu i zajęła w roku, w którym ujrzała światło dzienne, trzecie miejsce pod względem oglądalności. Filmy i seriale, z których Stanisław Bareja zasłynął były m.in.

  • "Miś"
  • "Poszukiwany, poszukiwana"
  • "Brunet wieczorową porą"
  • "Zmiennicy"
  • "Alternatywy 4"

Reżyser kultowych produkcji czasów PRL nie tylko reżyserował, ale również grał w swoich filmach. Grał m.in. dzielnicowego w serialu "Alternatywy 4" czy pana Jana ze sklepu w Londynie w filmie "Miś".

Nielegalna pasja Stanisława Barei

Stanisław Bareja zawodowo pasjonował się filmami, ale miał też wiele innych zainteresowań w życiu prywatnym. Okazuje się, że świetnie gotował i chętnie raczył swoich bliskich oraz przyjaciół wymyślonymi przez siebie daniami. Reżyser uznawanych dziś za kultowe komedii czasów PRL miał jeszcze jedną pasję.

Nie była ona legalna. Mowa o pędzeniu bimbru. Nie mówił o tym głośno, bo w czasach PRL było to "zajęcie" zakazane. Stanisław Bareja przyznawał, że choć za alkoholem nie przepada i go nie pije, to sam proces pędzenia bimbru był dla niego bardzo ciekawy i chętnie obserwował go "po godzinach". Jak wspomina jego córka, w pasję ojca, zaangażowana była wręcz cała.

Mieszkaliśmy na Mokotowie, chodziliśmy na tory, czyli na koniec ulicy Woronicza, gdzie rosły jarzębiny. Wspinałam się na drzewo, a tata czekał na dole z workiem, do którego zrzucałam kiście jagód, żeby mógł zrobić jarzębiak – wspominała jego córka, Katarzyna.

Bimber Bareja pędził przedni, a ja też wtedy tym się zajmowałem jako były student chemii, więc i tuśmy sobie przypasowali - wspominał z kolei Stanisław Tym, który był gwiazdą filmów reżysera.

Bareja uznawał swoją pasję za "żartobliwe hobby"

Jak wspomina córka Barei, ojciec nauczył ją i jej brata produkcji domowego whiskey z kory dębowej. Jej umiejętności mieli docenić jej znajomi ze studiów. Przyrządzał alkohol na różne sposoby. Mnie też nauczył pędzenia. Gdy byłam na studiach, koledzy nazywali mój alkohol BB - bimber Barei - opowiadała w jednym z wywiadów. Dodała, że ojciec traktował swoją pasję jako "żartobliwe hobby".

Pasja Stanisława Barei została uwieczniona w jego filmach. W komedii "Poszukiwany, poszukiwana" pędzeniem bimbru zajmuje się "profesor od cukru", którego gra Mieczysław Czechowicz. Niektórzy zarzucali reżyserowi, że w swoich komediach jak chociażby w filmie "Brunet wieczorową porą" bezmyślnie promuje pijaństwo.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLAlternatywy 4Stanisław Barejapasja
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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