Taką emeryturę ma autorka polskich bestsellerów. "Nie opłaciłabym rachunków"

Katarzyna Grochola napisała wiele książek, które stały się bestsellerami. Czytelnicy pokochali opowieść o Judycie. Pierwsza książka z serii nosiła tytuł "Nigdy w życiu". Druga część "Nigdy w życiu!" to było "Serce na temblaku", trzecia część - "Ja Wam pokażę", czwarta - "A nie mówiłam". Niedawno wyszła piąta książka z serii pt. "Właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później".

Ekranizacja "Właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później"

Film "Nigdy w życiu!" na podstawie prozy Katarzyny Grocholi przez wielu uważany jest za najlepszą polską komedię romantyczną wszech czasów. Na podstawie "Właśnie, że tak. Nigdy w życiu, 20 lat później" powstanie film. W ubiegły weekend Katarzyna Grochola zrobiła swoim fanom niespodziankę i podczas wizyty w studio "Dzień dobry TVN", że w najbliższym czasie na planie "Właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" padnie pierwszy klaps. Ujawniła także, że Judytę ponownie zagra Danuta Stenka.

Katarzyna Grochola o swojej emeryturze

Katarzyna Grochola od blisko 10 lat jest na emeryturze. Nadal jednak pozostaje aktywna zawodowo. "Całe życie pracowałam. Mam wypracowaną emeryturę 1880 zł. Właściwie to renta inwalidzka. Za 1,8 tys. zł to obecnie chyba bym nie opłaciła wszystkich rachunków" - mówi Plejadzie Katarzyna Grochola. "Ale mam też ten cudowny przywilej, że zarabiam na tym, co lubię robić. Mam jeszcze plany, marzenia, pomysł na następną książkę, więc nie mogę się przejmować. Bardziej się przejmuję tymi, którzy mają wyłącznie niską emeryturę i nie mają ani możliwości, ani zdrowia, żeby dorobić do odrobiny godniejszego życia" - powiedziała pisarka.