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Kora kochała hipisa, który teraz jest prominentnym politykiem prawicy. "Lato miłości"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:55
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Kora
Kora zmarła 28 lipca 2018 r./AKPA
Kora , charyzmatyczna wokalistka, przed laty należała do świata krakowskiej kontrkultury. Był koniec lat 60. XX wieku. Przeżyła wtedy wielki, gorący romans - to była jej pierwsza miłość. Ona stała się potem gwiazdą polskiej muzyki, a on - prominentnym politykiem prawicy. "Byłam zapatrzona w niego i obchodziło mnie jedynie to, żeby być z nim" - mówiła artystka.

Był 1968 r., czas wydarzeń marcowych, strajku studentów. W tym czasie Ryszard Terlecki miał 19 lat i był studentem pierwszego roku historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do ruchu hipisowskiego, gdzie znano go pod pseudonimem "Pies". W tym kręgu pojawiła się też Olga Ostrowska, 17-letnia licealistka, która potem stała się wokalistką Maanamu. Wicemarszałek Sejmu, prof. dr hab. nauk historycznych. Legenda krakowskich hipisów, znany pod pseudonimem Pies. "Jedna z najważniejszych postaci ruchu hipisowskiego w Polsce na przełomie lat 60. i 70. – napisał o nim Kamil Sipowicz w swojej książce "Hipisi w PRL-u".

Kora o Terleckim: bardzo mnie dręczył

"Byłam zapatrzona w niego i obchodziło mnie jedynie to, żeby być z nim. W dużej mierze nasz hipisowski związek opierał się na ostrym seksie" - napisała artystka w biografii "Kora i Maanam: podwójna linia życia" o romansie z Ryszardem Terleckim. Ich relacja należała jednak do trudnych. "Zbuntowałam się przeciwko temu i znalazłam sposób, żeby się z tego wyzwolić. [...] Po prostu zdradziłam go na jego oczach. Od razu poczułam się całkowicie wyzwolona. Z «Psem» rozstałam się, bo bardzo mnie dręczył" - wspominała Kora.

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Ryszard Terlecki o związku z Korą

W książce "Słońca bez końca. Biografia Kory" Beaty Biały ukazał się wywiad, w którym Terlecki wspomina ich relację. "Spodobała mi się od razu - szczupła, śliczna dziewczyna, ciemne długie włosy splecione w dziwne warkoczyki. Przyszła w kolorowej sukience, na szyi miała dużo różnych korali, na rękach błyskotki i bransolety. Prawdziwa hipiska. Ja też byłem hipisem, ale ubierałem się normalnie, chociaż… miałem dzwoneczek na szyi, korale i opaskę na włosach. Byłem na pierwszym roku studiów, kończył się marzec 1968 roku, czyli rozruchy marcowe. Zaangażowałem się w strajk studencki, który bez powodzenia próbowaliśmy kontynuować. Któryś z kumpli przyprowadził dwie koleżanki. Jedną z nich była Kora. Charyzmatyczna! W dodatku rozumiała wszystko, co się działo wokół, choć była dopiero w liceum. To nas chyba zbliżyło. Czułem, że też jej się spodobałem. W maju byliśmy już parą" - wspominał Terlecki w książce Beaty Biały. " Hipisi nazywali to lato latem miłości, to była eksplozja ruchu w Ameryce, Woodstock. Ale nasze lato miłości było rok wcześniej. No więc w ciągu tego lata 1968 roku tak było, a potem minęło. Spotykaliśmy się jeszcze później, kiedy była już z innymi mężczyznami. Czasem wpadaliśmy na siebie gdzieś na trasach. Niedługo, może rok, dwa. I choć oboje byliśmy już w innych związkach, myślałem o niej czule" - mówił polityk.

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Rocznica śmierci Kory

Później Kora przez wiele lat związana była ze znakomitym gitarzystą, założycielem zespołu Maanam, Markiem Jackowskim. Ostatnie lata życia charyzmatyczna wokalistka spędziła u boku Kamila Sipowicza. Kora zmarła 28 lipca 2018 roku w wieku 67 lat. Przyczyną jej śmierci był nowotwór – zaawansowany rak jajnika, z którym artystka walczyła przez pięć lat.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nostalgiaMonika OlejnikKora
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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