Kult opublikował komunikat o zdrowiu Kazika. "Podjęliśmy decyzję..."

Fani Kultu otrzymali ważny komunikat dotyczący planów zespołu. Muzycy poinformowali, że w najbliższym czasie zmienią sposób funkcjonowania i zagrają mniej koncertów niż dotychczas. Jak podkreślili, decyzja jest związana przede wszystkim z troską o zdrowie oraz dobrą kondycję Kazika Staszewskiego.

Czy Kult schodzi ze sceny?

Kult podkreślił, że ograniczenie aktywności scenicznej nie oznacza zakończenia kariery ani rozstania z publicznością. Zmiana ma pozwolić Kazikowi Staszewskiemu zachować siły i kontynuować działalność w kolejnych latach.

Zespół Kult ogranicza koncerty przez zdrowie Kazika

"Jak wiecie, od końca ubiegłego roku wiele się u nas zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się nasze priorytety. Najważniejsze jest dziś zdrowie i dobra forma Kazika. To właśnie dlatego zawieszona została jego współpraca przy wszystkich projektach poza Kultem. Chcemy zrobić wszystko, aby mógł jak najdłużej cieszyć się muzyką, a my razem z Wami - kolejnymi koncertami" - przekazano w opublikowanym komunikacie. Muzycy zwrócili uwagę, że nadszedł moment, w którym trzeba bardziej wsłuchać się w potrzeby organizmu i odpowiednio zadbać o zdrowie. "Doszliśmy do momentu, w którym trzeba wsłuchać się w sygnały wysyłane przez własne ciało i potraktować je z należytą troską. Dlatego podjęliśmy decyzję o ograniczeniu naszej działalności koncertowej. Nie oznacza to pożegnania ani rezygnacji z muzyki. Wręcz przeciwnie - jest to świadoma decyzja, która ma pozwolić nam zachować siły, zdrowie i radość ze wspólnego grania na kolejne lata" - dodali. Kult podkreślił, że najważniejsze pozostaje dalsze wspólne tworzenie muzyki i możliwość spotkań z fanami, choć w nieco zmienionej formule.

Kult zagra mniej koncertów

W komunikacie muzycy Kultu przekazali również szczegóły dotyczące zmian w swoim koncertowym kalendarzu. Tegoroczna "Trasa Pomarańczowa" zostanie ograniczona do 11 zaplanowanych występów i zespół nie zamierza dodawać kolejnych terminów. Artyści zaznaczyli także, że na ten moment nie tworzą planów wykraczających poza 2027 r. Kult poinformował, że w przyszłym roku liczba koncertów ma być znacznie mniejsza - grupa zakłada około 20–25 występów, podczas gdy w 2025 r. zagrała ich niemal sto.

Problemy ze zdrowiem Kazika Staszewskiego

Kazik Staszewski poważnie chorował na przełomie 2025 i 2026 roku. Był na OIOM-ie z powikłaniami po operacji wyrostka. Artysta ma także problemy ze słuchem.