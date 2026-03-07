Lata 70. na polskiej scenie muzycznej należały do niej. Anna Jantar śpiewała takie hity jak "Wielka dama tańczy sama", "Tyle słońca w całym mieście" czy "Nic nie może wiecznie trwać". Nazywana była nawet "kobietą ze słońcem w głosie".

Anna Jantar była wielką gwiazdą. Zginęła w katastrofie

Mało, kto pamięta, że swoją karierę Anna Jantar zaczynała jako pianistka. Dopiero później postanowiła spróbować swoich sił jako piosenkarka. Karierę zaczynała w zespole Waganci, do którego zaprosił ją jej przyszły mąż, czyli Jarosław Kukulski. Stworzyli duet idealny nie tylko na scenie, ale i w życiu. W 1971 roku wzięli ślub a pięć lat później urodziła się ich jedyna córka Natalia.

Kariera Anny Jantar nabierała tempa. Koncertowała nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Pod koniec 1979 roku wyjechała na kilkumiesięczne tournée po Stanach Zjednoczonych. Jarosław Kukulski po latach wyznał, że prosił ją bardzo, by została w domu. Z całych sił walczyłem o to, żeby Ania wtedy do Stanów nie jechała. Uważałem, że powinna być przy dziecku, w Polsce, z nami, przeforsowała ten wyjazd na siłę, rozstaliśmy się w gniewie - mówił Kukulski.

Anna Jantar na ostatnim zdjęciu. Powstało na lotnisku

Ostatni koncert zagrała 12 marca w klubie "Zodiak" w New Jersey. Z jej ust padły wówczas prorocze słowa. Drodzy państwo, witam i w zasadzie niestety, z przykrością stwierdzam także, że żegnam. Ponieważ śpiewam dzisiaj po raz ostatni (...) dla państwa i bardzo się cieszę i jednocześnie smucę trochę z tego powodu - słychać na nagraniu jej występu.

13 marca Anna Jantar była na pokładzie samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecącego z lotniska JFK z Nowego Jorku do Warszawy. Na lotnisku czekała na nią m.in. córka Natalia z babcią. 14 marca 1980 roku o godzinie 11.15 samolot, na pokładzie, którego była piosenkarka, rozbił się tuż przed lądowaniem.

Kilka godzin przed wylotem na nowojorskim lotnisku powstało zdjęcie, na którym uwiecznił piosenkarką muzyk Adam Glinka. To on ostatni raz widział i rozmawiał z Anną Jantar przed tragicznym lotem.

Odprowadziłem Anię pod samo wejście. Tak, wtedy to nikomu nie przeszkadzało. Przez szybę oglądaliśmy jeszcze oblodzony samolot LOT-u. Głośno zastanowiłem się, czy to w ogóle doleci. "To ruska maszyna, tyle razy latała, to i teraz doleci" – mówiła Ania – wspominał w wywiadzie dla portalu dziennikzwiazkowy.com.

Na ostatnim zdjęciu wykonanym na kilka dni przed lotem do Polski Anna Jantar stoi w budce telefonicznej. Ubrana w białe futerko rozmawia przez telefon. To była jej ostatnia rozmowa z mamą. W chwili śmierci Anna Jantar miała 30 lat.

Jakie piosenki wykonywała Anna Jantar?

