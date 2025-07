Sława Przybylska to legenda polskiej sceny muzycznej. Wydała 20 albumów studyjnych, na których znalazły się takie przeboje jak "Krakowska kwiaciarnia", "Słodkie fiołki", "Pamiętasz, była jesień", "Miłość z Portofino" i "Gdzie są chłopcy z tamtych lat".

Sława Przybylska wydaje nowe płyty

Niedawno Sława Przybylska postanowiła nagrać albumu z pieśniami Mordechaja Gebirtiga. Ta płyta to osobisty hołd artystki dla dzieci, z którymi bawiła się w dzieciństwie, które zginęły w obozie zagłady w Treblince. Realizacja przedsięwzięcia okazała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu fanów. Management artystki postanowił założyć kolejną zbiórkę. Tym razem na realizację duetu z włoskim tenorem Sergio Bettasem. Ma to być połączenie "Włoskiej Belcanto i Tradycyjnej Polskiej Piosenki" - napisali organizatorzy na stronie kwesty. Jednak, aby utwory wykonano, konieczne jest zebranie 45 tys. zł. Do tej pory fani wpłacili 660 zł.

Ostrzeżenie przed oszustami

Niestety pojawili się oszuści, którzy postanowili podszyć się pod Sławę Przybylską, by wyłudzić od ludzi pieniądze. "Dotarły do nas niepokojące informacje o osobach podszywających się pod Sławę i próbujących kontaktować się z jej fanami za pośrednictwem komunikatorów lub innych kanałów, aby wyłudzać pieniądze. Informujemy, że jest to jedyny oficjalny profil Sławy Przybylskiej. Wszelkie oficjalne informacje publikowane są wyłącznie tutaj. Sława nigdy nie kontaktuje się z fanami za pośrednictwem internetu. Prosimy o czujność i rozwagę" - tak brzmi wpis opublikowano w mediach społecznościowych przez management artystki.