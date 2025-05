W miniony weekend media obiegła informacja o śmierci jednego z uczestników "Sanatorium miłości". Piotr Hubert Langfort, który wziął udział w 4. edycji programu, zmarł w wieku 67 lat. Uczestnik bardzo zaprzyjaźnił się z Mariolą Baruk, jednak ich znajomość nie przerodziła się w głębszą relację. Co ciekawe, nawiązał także dobry kontakt z Elżbietą Czabator z "Rolnik szuka żony". To ona potwierdziła w rozmowie z Plejadą smutne wieści o śmierci Langforta.

"Miał w sobie dużo dobra"

Informacje o śmierci Piotra Langforta potwierdziła również Telewizja Polska. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie stacja zamieściła poruszający wpis z czarno-białym zdjęciem uczestnika programu. Popularny wśród telewidzów uczestnik programów TVP zmagał się z chorobą nowotworową. "Trudno nam w to uwierzyć... Nie żyje Piotr Hubert Langfort, uczestnik IV edycji Sanatorium Miłości TVP. Zawsze był pełen ciepła, spokoju, zadumy i klasy. Miał w sobie dużo dobra - to był po prostu ktoś, kogo chciało się mieć obok. Zaskakiwał nas też swoimi talentami nie zapomnimy jak pięknie śpiewał dla nas w The Voice Senior TVP. Życie nie było dla niego łatwe, a mimo to potrafił cieszyć się chwilą i dawać innym wsparcie. Zyskał wielką sympatię kuracjuszy, którzy wybrali go na Króla Turnusu - napisano. "Piotr Hubert odszedł po walce z chorobą nowotworową. Za wcześnie, zbyt szybko. Dziękujemy, Piotrze, za obecność, za serce, za prawdę" - dodano.

Wzruszające słowa

Do grona osób, które pożegnały Piotra Huberta Langforta, dołączyła także Marta Manowska, która miała z nim bardzo dobry kontakt. Poznali się właśnie na planie "Sanatorium miłości", a potem ich przyjacielska więź zacieśniła się podczas "The Voice Senior", który prowadzi także Marta Manowska.

Dziennikarka zamieściła ich wspólne zdjęcie z górskiej wycieczki i dodała krótki wpis. "Tam się spotkamy, Hubciu. Dziękuję za ciebie!" - napisała Marta Manowska.

Szczegóły pogrzebu Piotra Langforta z "Sanatorium miłości"

Piotr Langfort mieszkał samotnie w Siemianowicach Śląskich, gdzie prowadził życie pełne pasji - angażował się w chór, teatr oraz rękodzieło. W programie otwarcie mówił o swoich trzech nieudanych małżeństwach, choć nigdy nie ujawniał szczegółów dotyczących rodziny.

Jak przekazała na Instagramie Elżbiera Czabator, ostatnie pożegnanie Piotra odbędzie się 29 maja o godz. 10.00 w Siemianowicach Śląskich. Na klepsydrze pogrzebowej widnieje jedynie podpis "Przyjaciele", co sugeruje, że Langfort nie miał bliskiej rodziny, a jego ostatnie pożegnanie organizują przyjaciele. Miejsce pochówku nie zostało jeszcze oficjalnie podane.