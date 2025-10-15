W jakich filmach grała Grażyna Szapołowska?
Grażyna Szapołowska uznawana jest za jedną z ikon polskiego kina. Na swoim koncie ma wiele filmowych ról, które widzowie na dobre zapamiętali i pokochali. Wśród nich są m.in. takie produkcje jak:
- "Krótki film o miłości"
- "Wielki Szu"
- "Magnat"
- "Pan Tadeusz"
- "Inne spojrzenie"
W jakim filmie debiutowała Grażyna Szapołowska?
Pierwszy film, w jakim Grażyna Szapołowska zagrała to "Telefon" z cyklu filmów "Najważniejszy dzień życia". Ta rola była dla niej przełomowa. Od tej produkcji rozpoczęła się na dobre jej kariera.
Grażyna Szapołowska pokazała zdjęcie z młodości
Grażyna Szapołowska zrobiła swoim fanom niespodziankę i zamieściła w social mediach zdjęcie z młodości, na którym ma 21 lat i jest na planie swojego pierwszego filmu. Rok 1974. Moja pierwsza rola w filmie "Najważniejszy dzień życia - napisała Grażyna Szapołowska.
Piękna kiedyś i piękna dziś; Ciekawa jestem jak brzmiał wtedy Pani głos, czy był tak samo zmysłowy jaki znam z późniejszych filmów, jaki ma Pani teraz; Im starsza tym piękniejsza; Najpiękniejsza Kobieta Świata- pisali fani aktorki. A Waszym zdaniem, czy Grażyna Szapołowska bardzo się zmieniła?
