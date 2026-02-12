Pączek w tłusty czwartek był swego rodzaju trofeum i urządzano na niego polowanie. Informacja o tym, gdzie "rzucili" świeżą dostawę lub gdzie kolejka przesuwa się szybciej, rozchodziła się lotem błyskawicy. Dlatego warto było zrobić sobie pączki samodzielnie.

Receptura na domowe pączki Jana Czernikowskiego, która pochodzi z książki pt. "ciasta, ciastka, ciasteczka" z 1966 r. została sprawdzona tysiące razy. Pączki wychodzą idealne i na pewno udadzą się każdemu. Ważne - te pączki smażymy na smalcu. Pączki najlepiej smażyć w temperaturze 170-180 st. C. Aby sprawdzić, czy jest ona optymalna, wystarczy wrzucić do rozgrzewającego się tłuszczu niewielki kawałek ciasta.

Domowe pączki z czasów PRL - kultowy przepis mistrza cukiernictwa

Domowe pączki według receptury Jana Czernikowskiego to gwarancja sukcesu. Poczujmy się jak nasze mamy i babcie, przygotujmy pączki idealne. Puszyste, delikatne i złociste. Warto podkreślić, że książki Czernikowskiego były wielokrotnie wznawiane i zawsze cieszą się ogromną popularnością.

Składniki

60 dkg mąki,

15 dkg cukru,

15 dkg masła,

6 jaj,

1/4 l mleka,

5 dkg drożdży,

1 aromat rumowy,

20 dkg powideł śliwkowych,

10 dkg cukru pudru,

50 dkg smalcu do smażenia

Przygotowanie

Z jednej trzeciej mąki, drożdży i mleka robimy zaczyn. Po wyrośnięciu dodajemy jaja, cukier, aromat, resztę mąki i stopione masło. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Potem na podsypanej mąką powierzchni rozwałkowujemy ciasto na placek grubość 3 cm. Wycinamy szklanką lub foremką krążki, nakładamy na każdy po pół łyżeczki powideł, zawijamy brzegi, formujemy kulki i układamy na serwetce wysypanej mąką. Zostawiamy do wyrośnięcia. Potem smażymy pączki w gorącym tłuszczu na złoty kolor. Odsączamy na ręczniku z tłuszczu i posypujemy cukrem pudrem. Pączki jak z PRL gotowe.