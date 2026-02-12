Kolejka po pączki przed cukiernią przy ul. Świętokrzyskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marszałkowską. Kolejka po pączki przed cukiernią przy ul. Świętokrzyskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marszałkowską. / NAC
pączki Smażenie pączków w cukierni Bliklego w Warszawie / NAC
tłusty czwartek Pączki w Kole Gospodyń Wiejskich / NAC
tłusty czwartek Tłusty czwartek w świetlicy / NAC