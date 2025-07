Tadeusz Sznuk od 1994 r. prowadzi cieszący się wielką popularnością teleturniej "Jeden z dziesięciu". Ten znakomity dziennikarz to legenda polskiej telewizji i radia. Prowadził m.in. "Studio 2" i "Lato z radiem". 16 lipca Tadeusz Sznuk obchodzi 82. urodziny. Przed laty niewiele brakowało, a to nie on zostałby prezenterem w teleturnieju "Jeden z dziesięciu".