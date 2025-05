Krzysztof Krawczyk to legenda polskiej sceny muzycznej. Artysta rozpoczynał swoją karierę występując z zespołem Trubadurzy. Gdy rozpoczął karierę solową nagrał wiele piosenek, które bardzo szybko stały się hitami.

Krzysztof Krawczyk to legenda. Takie hity ma na koncie

Wśród największych przebojów Krzysztofa Krawczyka trzeba wymienić takie piosenki jak:

"Chciałem być"

"Jak minął dzień"

"My cyganie"

"Bo jesteś ty"

"Zatańczysz ze mną"

Krzysztof Krawczyk zdecydował się na muzyczne współprace z Goranem Bregoviciem i Edytą Bartosiewicz. To były kolejne strzały w dziesiątkę i muzyczne sukcesy. Przeboje, które stworzyli śpiewała cała Polska. Krzysztof Krawczyk odszedł cztery lata temu. Jego bliscy starają się kultywować pamięć po artyście.

Nowa płyta Krzysztofa Krawczyka. Prace już trwają

Były menadżer Krzysztofa Krawczyka, czyli Andrzej Kosmala, opublikował w swoich mediach społecznościowych informację, która ucieszy fanów piosenkarza. Okazuje się, że już niebawem na rynku ukaże się nowa płyta. Piosenki Krawczyka zaśpiewa na niej Michał Milowicz. Okazuje się, że wybór piosenkarza nie jest przypadkowy.

Byliśmy z Krzysztofem Krawczykiem zawsze wielbicielami talentów Michała Milowicza - napisał Kosmala. I bawiąc się przy jego aktorstwie w filmach komediowych, zastanawialiśmy się ile traci polska piosenka. Krzysztof mówił: on powinien pójść drogą artystyczną taką jak moja, czyli nie bać się różnorodności. Połączyła ich też miłość do Elvisa Presleya, Toma Jonesa, Jamesa Browna, ale też śpiewaków country, latino i włoskich - wyjaśnił.

Michał Milowicz zaśpiewa Krawczyka. To nie będą największe hity

Prace nad płytą już trwają, ale większość piosenek jest już nagrana. Okazuje się, że nie znajdą się na niej największe przeboje Krzysztofa Krawczyka. Śpiewam oczywiście po swojemu. Śpiewam Krzysztofa Milowiczem, natomiast za śpiewy, które są podobne, one ze mnie naturalnie się wydobywają. Tu nie ma jakieś napinki czy próbowania udawania jak w "Twoja twarz brzmi znajomo". To jest to, co mi w duszy gra- powiedział Michał Milowicz.