Rola Staśka w serialu "Ranczo" przyniosła mu ogromną popularność. Produkcja ta przez wiele lat cieszyła się uznaniem widzów. Od pewnego czasu chodzą pogłoski, że serial ten mógłby powrócić na antenę TVP.

Grał Staśka w serialu "Ranczo". Porzucił aktorstwo

Arkadiusz Nader, bo o nim mowa, grał w "Ranczu" policjanta Staśka. Sympatia widzów była ogromna, ale po zakończeniu produkcji i emisji serialu, mimo, że próbował swoich w innych serialach, nie czuł się spełniony.

Reklama

Zagrałem w "Leśniczówce", pojawiłem się w "Barwach szczęścia", ale świadomie z tych ról zrezygnowałem, bo trzy dni na kwartał na planie filmowym to nie jest coś, co mnie uskrzydlało - powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Życie na gorąco". To sprawiło, że postawił na radykalną zmianę w swoim życiu.

Tak dziś żyje serialowy Stasiek z "Rancza". Co robi?

Serialowy Stasiek nie tylko zrezygnował z aktorstwa, ale też opuścił miasto. Zamieszkał w okolicach Długosiodła, niedaleko Wyszkowa. Nie czuję się pustelnikiem, choć lubię ciszę i spokój. Wiejskie życie odpowiada mi najbardziej – wyznał.

Arkadiusz Nader powiedział, że życie blisko przyrody daje mu spełnienie a koszenie trawy sprawia radość. Aktorowi w życiu na wsi towarzyszą dwa psy – wilczur Boy i suczka Melania. Takiej miłości, jaką znajdę w ich psich oczach, nie spotkałem nigdy wcześniej – mówi serialowy Stasiek.

Choć Arkadiusz Nader rzadko obecnie gości w mediach, jak widać odnalazł swoje miejsce na ziemi i czuje się spełniony.